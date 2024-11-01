edición general
7 meneos
15 clics
Los ricos, los pobres y el espejo que no queremos mirar

Los ricos, los pobres y el espejo que no queremos mirar

Los milmillonarios acumulan riqueza a velocidad récord mientras muchos millones de personas pasan hambre. Y otros muchos millones viven de forma miserable, sin perspectivas de una vida que vaya más allá de la supervivencia inmediata. Y sí, una de las respuestas (no institucionales, no políticas, sí quizás populares) es señalar con el dedo a los de arriba. Con buenas razones, cierto, pero hay una pregunta más incómoda que deberíamos hacernos: ¿qué parte de responsabilidad tenemos el resto en mantener este sistema que hace posible esta realidad?

| etiquetas: desigualdad económica , lucha de clases , republicanismo
5 2 0 K 59 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 59 actualidad
#1 BoosterFelix *
No debemos perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la…   » ver todo el comentario
0 K 12
#2 surco *
#1 Hazlo más fácil, tio. Para empezar y por responder a la pregunta que hace el autor. Tenemos responsabilidad? Si y no. si porque el capitalismo no es un sistema justo, y no porque a día de hoy no hay una alternativa que haya demostrado éxito.
En cuanto a Europa....pues aquí tenemos la madre de todas las hipocresías, porque a ti te parece injusto que tu vecino sea más rico que tu, pero no que tripliques, repito, tripliques el PIB per capita medio en el mundo. Y no me digas que si, que te…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame