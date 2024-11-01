edición general
Los ricos no merecen su riqueza

El capitalismo se basa en la idea meritocrática de que cada uno recibe lo que le corresponde por su esfuerzo. Debemos rechazar de plano ese razonamiento: la creación de riqueza es un proceso fundamentalmente social, y los ricos no tienen ningún derecho a acaparar todos los recursos y el poder. La producción moderna es un proceso profundamente interdependiente en el que intervienen el trabajo colectivo y las instituciones de fondo de gran parte de la comunidad, así como millones de nuestros antepasados muertos hace mucho tiempo.

johel #5 johel *
#3 De hecho la mayoria de las grandes fortunas a lo largo de la historia son heredadas. En españa tenemos el ejemplo de la casa de Alba.
Los ricos que salen de la nada son la excepcion que confirma la regla.  media
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Deberían repartirlo. La alegría que se iban a llevar la cuadrilla que se pegan todo el día fumando porros y bebiendo cervezas en el chino de mi barrio.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Las acumulaciones de capital en manos de pocos es dictadura.
johel #2 johel *
En el capitalismo el currito solo tiene sus horas de trabajo para generar ingresos, pero el que tiene dinero puede poner a trabajar a su dinero 24/7. Es mas, puede apalancarlo con creditos para que su inexistente dinero tambien trabaje 24/7. Y diria mas, si se fian de el puede emitir acciones de su empresa y tambien ponerlas a trabajar 24/7.
Es un juego amañado.
pip #3 pip
#2 eso y que hay muy pocos ricos que lo sean saliendo de la pobreza. La mayoría de los ricos lo son porque sus padres ya eran ricos. Ese cuento del que empieza fregando el suelo de la oficina y acaba de CEO es muy de película americana pero poco realista.
Spirito #6 Spirito
#2 Evidentemente.

No solo eso. Un muy rico puede iniciciar tal o cuál negocio y permitirse equivocarse una, dos, tres, diez veces... usando además la infraestructura que hemos pagado entre todos.

Un trabajador, al mínimo fallo que tenga en ese emprendimiento puede ir a la ruina de por vida, por ejemplo.
