Ribadeo organiza un año de actividades divulgativas para recordar a Calvo Sotelo

Acompañado por familiares, autoridades y vecinos el Concello de Ribadeo inauguró este martes el Año de Leopoldo Calvo Sotelo, el día en que se cumplía el centenario del nacimiento del expresidente del Gobierno estrechamente ligado a este municipio. Lo hizo con tres actividades de homenaje a las que seguirán muchas otras a lo largo de los próximos meses. Los honores empezaron con una ofrenda floral en el cementerio ribadense, donde reposan sus restos.