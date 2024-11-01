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Ribadeo organiza un año de actividades divulgativas para recordar a Calvo Sotelo

Ribadeo organiza un año de actividades divulgativas para recordar a Calvo Sotelo

Acompañado por familiares, autoridades y vecinos el Concello de Ribadeo inauguró este martes el Año de Leopoldo Calvo Sotelo, el día en que se cumplía el centenario del nacimiento del expresidente del Gobierno estrechamente ligado a este municipio. Lo hizo con tres actividades de homenaje a las que seguirán muchas otras a lo largo de los próximos meses. Los honores empezaron con una ofrenda floral en el cementerio ribadense, donde reposan sus restos.

| etiquetas: calvo sotelo , centenario , democracia , presidente , homenaje
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