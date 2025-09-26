edición general
Rheinmetall, con fábrica en Trubia, firma un nuevo contrato con el Ejército por 3,3 millones de euros

Fabricará para el Mando Mayor Logístico 2.400 proyectiles iluminantes de 155 mm, y parte del proceso se hará en la factoría trubieca Nuevo contrato del Ejército para para Rheinmetall, propietaria de la fábrica de munición de Quintana, en Trubia. La empresa fabricará 2.400 proyectiles iluminantes de 155mm, por 3,3 millones de euros. El contrato, que procede de un acuerdo marco firmado con el Ejército español en 2023, ha sido suscrito con el Mando Mayor Logístico. Según fuentes conocedoras del mismo, en Trubia se fabricará la parte metálica del p

| etiquetas: rheinmetall , fábrica armas , trubia , ejército , asturias
11 comentarios
#2 Astur_ *
#1 aquí no se completan, a tus calculos les faltan números
lo dice en la noticia: "y parte del proceso se hará en la factoría"
Kantinero #3 Kantinero
#2
1375 x 2400 = 3.300.000
#5 Astur_
#3 pero solo hacen la mitad, te falta el precio de meter la pólvora y cerrar la tapa, ja ja
Kantinero #6 Kantinero *
#2 ya pero no sabemos el precio final , hay que sumarle transporte a burgos y siguiente manufactura, más la sustancia iluminante claro
#8 Astur_
#6 eso es... ya lo vas pillando
OCLuis #10 OCLuis *
#6 Hay que investigar más hasta encontrar un rayo de luz que nos permita conocer el precio final de esos proyectiles iluminantes.
makinavaja #4 makinavaja
#1 1375 Aurelios por la carcasa metálica del pepino :-D
#7 Astur_
#4 eso es
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Deuda y corralito en 5, 10, 15
Ataque hibrido financiero mediatico
www.meneame.net/story/espana-rompe-record-deuda-publica-1-69-billones-
plutanasio #11 plutanasio
Joder y yo que el año pasado les iba a meter fuerte en la bolsa, mecawen!
