Rheinmetall acusa al Gobierno de paralizar su mayor fábrica de munición en España: hubo una explosión en enero

Rheinmetall se enfrenta al Gobierno y le acusa de paralizar su fábrica de munición y explosivos en Murcia, la mayor de las que tiene el grupo. El consejero delegado del gigante de alemán, Armin Papperger, lo deja claro en la última presentación de resultados de la compañía.

javibaz #1 javibaz
¿A quien se le ocurre poner una fábrica de explosivos en Murcia?
#2 Pixmac *
#1 Le habrán dado ayudas y asegurado que no controlarían mucho con tal de dar unos cuantos empleos. La ubicación de las fábricas no siempre tiene que ver con razones operativas.
LoboAsustado #4 LoboAsustado
#1 ¿En que mejor sitio? Solo se me ocurre la Linea de Gibraltar, con las aperturas de escape apuntando al Peñón.
#3 sarri
Explosión en enero, muere un trabajador y varios resultan heridos.
La Policía Nacional concluyó en mayo que había problemas de seguridad

"Todo depende un poco de cuándo obtengamos el permiso final del Gobierno español para reiniciar el proceso de recepción y, por el momento, no lo tenemos. ¿Hay algún problema con el mercado? No. ¿Hay algún problema con la producción? No. A fin y al cabo es solo un sello e intentaremos conseguirlo lo antes posible. Si lo conseguimos, trabajaremos las 24

