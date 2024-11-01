edición general
RFK Jr., que no tiene un título de médico, dice que puede diagnosticar a los niños con solo mirarlos.(ENG)

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó el miércoles que podía darse cuenta de cuándo un niño sufre “problemas mitocondriales” o “inflamación” con solo mirarlo. Lamentándose sobre la salud de la juventud estadounidense, Kennedy, quien no tiene un título de médico, difundió desinformación sobre la diabetes juvenil y las tasas de autismo, mientras aseguraba que puede mirar a un niño y determinar que está enfermo. www.youtube.com/shorts/aJwLYjX1z5I

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
También dijo que nadie debería hacerle caso en temas médicos
NoEresTuSoyYo #2 NoEresTuSoyYo
#1 Está jodido de la cabeza.
Alguien en su cargo no debería de hacer ningún comentario así, ni diagnosticar ni decir que no le hagan caso cuando literalmente esta en un cargo para eso mismo
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 #2 le encontraron un puto gusano muerto en el cerebro.., vamos a centrarnos
#8 Eukherio
#2 Si es que lo peor es que está en ese cargo para decir este tipo de cosas. Es la nueva política americana, poner al frente a los que digan las chorradas más grandes para que los colgaos se sientan seguros al escuchar a uno que habla como ellos.
NoEresTuSoyYo #9 NoEresTuSoyYo
#8 estamos de acuerdo.
#3 Grahml
#1 No tiene ningún sentido nada de lo que dice esta gente.
calde #5 calde
Ssshhh... dejadlos, a ver si con esta gente al volante se extinguen rápido estos yankees...
Asimismov #12 Asimismov
Que le pregunten qué es una anamnesis.
#6 lordban *
No hace falta tener título médico para darse cuenta cuando un niño tiene vida sedentaria, come mierda y duerme mal.
NoEresTuSoyYo #7 NoEresTuSoyYo
#6 No te has leído la noticia.

¿Tu puedes detectar problemas mitocondriales solamente mirando?
#10 lordban
#7 Sí, mirando lo hecha polvo que está una persona por dormir sin horarios, comer mal y no ejercitarse puedes suponerlo ¿Has visto la epidemia de obesidad que hay en USA? Todos esos tienen las hormonas descontroladas y el estrés oxidativo celular por las nubes, no serán pocos los que tengan consecuencias mitocondriales. El azúcar mata.
