RFK Jr., que no tiene un título de médico, dice que puede diagnosticar a los niños con solo mirarlos.(ENG)  

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó el miércoles que podía darse cuenta de cuándo un niño sufre “problemas mitocondriales” o “inflamación” con solo mirarlo. Lamentándose sobre la salud de la juventud estadounidense, Kennedy, quien no tiene un título de médico, difundió desinformación sobre la diabetes juvenil y las tasas de autismo, mientras aseguraba que puede mirar a un niño y determinar que está enfermo. www.youtube.com/shorts/aJwLYjX1z5I
www.meneame.net/story/secretario-salud-robert-f-kennedy-jr-dijo-mierco
Alguien en su cargo no debería de hacer ningún comentario así, ni diagnosticar ni decir que no le hagan caso cuando literalmente esta en un cargo para eso mismo
¿Tu puedes detectar problemas mitocondriales solamente mirando?