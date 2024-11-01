RFK Jr. está muy preocupado por el sesgo anticristiano en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) bajo la administración Biden. (ENG)

Mientras Robert F. Kennedy Jr. supervisa un desmantelamiento histórico de las normas de las comunidades científicas y médicas estadounidenses y el vaciamiento de sus investigaciones que salvan vidas, se centra en lo que realmente importa: el sesgo anticristiano. Todos los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. recibieron el lunes por la noche un correo electrónico con el asunto «Acción solicitada: Encuesta sobre el sesgo antirreligioso del HHS».