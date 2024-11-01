RFK Jr. dice que Trump se 'llena de veneno' mientras cuestiona la dieta del presidente

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., cuestionó los hábitos alimenticios del presidente Donald Trump en un podcast, y asegura que parece "llenarse de veneno todo el día". Durante un podcast presentado por Katie Miller, esposa del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Miller, RFK Jr. reveló la afición de Trump por la comida chatarra, a pesar de los esfuerzos del secretario de Salud por cambiar los hábitos alimenticios del país. Cuando la conductora le preguntó: "¿Quién tiene los hábitos alimenticios más desquiciados?"