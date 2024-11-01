·
Los Reyes Magos reciben en Sevilla las coronas y atributos reales y arranca la cuenta atrás de la "noche más mágica"
El Ateneo de Sevilla ha informado este viernes de que los Reyes Magos de Oriente han hecho su primera...
|
etiquetas
:
juanma moreno
,
reyes magos
,
andalucia
,
sevilla
#1
YSiguesLeyendo
primer acto de Juanma Moreno como el rey mago Baltasar... y lo que nos queda!
0
K
20
#2
Milmariposas
Claro, claro, tratando asuntos importantes que conciernen al pueblo andaluz. Prioridades, las llaman los peperos.
0
K
13
#3
XtrMnIO
Que los reyes magos le traigan lo mismo que él ha traido a los andaluces con su destrucción de la sanidad pública.
0
K
12
#4
volandero
Un directivo de una energética, otro directivo de La Caixa y el saco de mierda con patas de Moreno.
Espero que este año los caramelos vuelen en dos direcciones.
0
K
12
Espero que este año los caramelos vuelen en dos direcciones.