Los Reyes Magos reciben en Sevilla las coronas y atributos reales y arranca la cuenta atrás de la "noche más mágica"

El Ateneo de Sevilla ha informado este viernes de que los Reyes Magos de Oriente han hecho su primera...

4 comentarios
YSiguesLeyendo
primer acto de Juanma Moreno como el rey mago Baltasar... y lo que nos queda!
Milmariposas
Claro, claro, tratando asuntos importantes que conciernen al pueblo andaluz. Prioridades, las llaman los peperos.
XtrMnIO
Que los reyes magos le traigan lo mismo que él ha traido a los andaluces con su destrucción de la sanidad pública.
volandero
Un directivo de una energética, otro directivo de La Caixa y el saco de mierda con patas de Moreno.

Espero que este año los caramelos vuelen en dos direcciones.
