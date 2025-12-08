edición general
El rey político y la Inmaculada Concepción. (A. D. 1761)

La Historia de España está jalonada de hitos en los que, de una manera u otra, se exalta el 8 de diciembre para conmemorar esa Inmaculada Concepción que, todavía, llena las calles de España de mujeres llamadas Inmaculada. El más famoso quziá sea el llamado Milagro de Empel, pero hay más, como la Real Cédula de Carlos III que la proclama patrona -junto a Santiago Apóstol-, porque el rey se autoproclamaba muy devoto de ese dogma y sus reinos se lo pidieron en las Cortes reunidas el 17 de julio de 1760.

