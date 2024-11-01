El rey que murió asesinado cuando iba a besar a su sobrino, un regicidio que sacudió a Arabia Saudita hace 50 años

"Nunca olvidaré ese día: absorbí todo ese dolor de mi padre. "Imagínate: un ser humano parado junto a su mentor, su maestro, su amigo, y le disparan, ahí, tan cerca", le dijo la doctora Mai Yamani a la BBC. Recordaba lo que ocurrió el 25 de marzo de 1975. El rey Fáisal de Arabia Saudita recibió tres disparos a quemarropa en rápida sucesión mientras saludaba y le daba la bienvenida a su sobrino. El padre de Mai, el jeque Ahmed Zaki Yamani, quien había sido un ministro leal del monarca durante 15 años, estaba a su lado.