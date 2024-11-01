El rey de los juegos [Eng]

El Libro de Juegos de Alfonso X. La corte de Alfonso X fue pionera en el uso del castellano vernáculo (en lugar del latín) como lengua académica. Esto permitió que más personas accedieran a las obras escritas y contribuyeran al conocimiento. Ah, y le gustaban mucho los juegos de mesa. Reconoce que los deportes son divertidos y tienen su lugar, pero los juegos de mesa son para todos: mujeres, ancianos e incluso convictos pueden disfrutarlos. El libro de juegos de Alfonso intenta categorizar los juegos, evaluar su importancia en la vida de las