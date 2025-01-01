·
más visitadas
El rey emérito no paga impuestos en ningún país del mundo
El monarca es un apátrida fiscal que no contribuye ni en España ni en Abu Dabi mientras Gestha exige que Hacienda abra una investigación
|
etiquetas
:
rey emérito
,
gestha
,
apátrida fiscal
,
carlos cruzado
161
actualidad
14 comentarios
#6
Cantro
Con un pie en la tumba y seguirá igual de avaricioso
2
K
25
#2
oghaio
¿No hubo un mensaje de Navidad del emérito recalcando "hacienda somos todos"?
0
K
20
#7
victorjba
#2
No, dijo que la ley es igual para todos. El abogado del estado (o el fiscal, no recuerdo) fue el que en el caso Noos dijo que eso de hacienda somos todos solo era un slogan publicitario.
2
K
47
#9
Jaime131
#2
Fue un gazapo, quiso decir "Hacienda sois todos".
0
K
11
#4
pepel
Para eso es Emérito.
0
K
17
#10
pepel
*
Qué coño es eso de la
UDEF
los
impuestos</b.>
0
K
17
#3
chavi
Que controlen su estancia en España. Ni un segundo de mas de los 6 meses en el pais
0
K
13
#8
uvi
Mira un inmigrante que vive de las paguitas, este si que le quita la pensión a tu abuela.
0
K
11
#12
DatosOMientes
La ley es igual para todos. Tenemos una ley que dice que el Rey está exento de responsabilidades y mierdas varias, pues no hay discriminación. A todos los reyes les aplicará esa ley.
0
K
11
#13
angeloso
Lleva 80 años haciendo lo que le sale del níspero, como para educarlo ahora...
0
K
11
#14
jdmf
De ahí que Hacienda seamos todos... menos él.!
0
K
11
#1
Fartón_Valenciano
0
K
9
#11
Apotropeo
"El rey emérito no paga impuestos en ningún país del mundo "
Erróneo, paga impuestos en todos los países en los que ha trabajado.
0
K
8
#5
encurtido
Supongo que se refiere a que no está clara la residencia y en caso de no poder justificar ser residente fiscal en Abu Dabi es cuando tendría que empezar a pagar impuestos, los correspondientes a su residencia de verdad.
El artículo me parece muy confuso.
El artículo me parece muy confuso.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
Erróneo, paga impuestos en todos los países en los que ha trabajado.
El artículo me parece muy confuso.