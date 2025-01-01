edición general
El rey de la canción friki acutuará el 22 en la localidad, y todo el pueblo se ha unido en un divertido spot

Por ello, para anunciar este evento, todo el pueblo de Treviana se ha volcado en crear un vídeo en el que mezclan la tradición de las danzas con algunos clásicos de Dantés como 'El baile del pañuelo'. «Los danzadores decidieron reinventarse y encontraron inspiración en su prenda más preciada: su pañuelo», explican en el video donde también hacen una divertida referencia a otro de sus éxitos titulado 'Tiene nombres mil'.

delcarglo #1 delcarglo
Más divertido hubiera sido ver a Dantés con su baile del pañuelo con los danzadores de Anguiano
youtube.com/shorts/7yucQQTUUWk?si=dDy1G7cISN2t8DGC
