‘La revuelta’ vuelve reivindicando lo público: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

Los rótulos del programa, ese recurso revalorizado por Cachitos de hierro y cromo, tampoco se quedaron atrás. “No toquéis el contraste en el mando, el pelo de David es así”, se pudo leer en el primero; el segundo tuvo más intención: “Segunda temporada y la última según los últimos sondeos”. El humor político va a seguir estando ahí; si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? (Se puede leer en modo lectura)
| etiquetas: la revuelta , lo público , broncano , bomberos
Lo público, como cualquier empresa tiene margen de mejora. Bajar los brazos y decir que al menos no gobierna la derecha no es la actitud correcta. Los ciudadanos tenemos el deber de exigir que nuestros impuestos se usen de la mejor forma posible .