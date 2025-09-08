edición general
15 meneos
52 clics
‘La revuelta’ vuelve reivindicando lo público: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

‘La revuelta’ vuelve reivindicando lo público: si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

Los rótulos del programa, ese recurso revalorizado por Cachitos de hierro y cromo, tampoco se quedaron atrás. “No toquéis el contraste en el mando, el pelo de David es así”, se pudo leer en el primero; el segundo tuvo más intención: “Segunda temporada y la última según los últimos sondeos”. El humor político va a seguir estando ahí; si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? (Se puede leer en modo lectura)

| etiquetas: la revuelta , lo público , broncano , bomberos
11 4 0 K 362 ocio
8 comentarios
11 4 0 K 362 ocio
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Lo de “si algo funciona para qué cambiarlo” es como pensaba mi anterior jefe. O dicho de otra manera ¿para que quieres un ordenador si a mí me ha ido bien con una máquina de escribir?
1 K 24
Torrezzno #6 Torrezzno
Es que no todo en lo público funciona. Hay nepotismo, amiguismo, falta de recursos y a su vez uso ineficiente de este.
Lo público, como cualquier empresa tiene margen de mejora. Bajar los brazos y decir que al menos no gobierna la derecha no es la actitud correcta. Los ciudadanos tenemos el deber de exigir que nuestros impuestos se usen de la mejor forma posible .
1 K 24
lobotomico2 #3 lobotomico2
Ha encontrado un chollo en lo público, como para no reivindicarlo.
1 K 18
#7 lordban
A Broncano lo público le ha funcionado muy bien.
1 K 17
Javi_Pina #4 Javi_Pina
#0 Lo he pedido varias veces y no he tenido suerte, si alguno me puede explicar como entro en modo lectura desde chrome en android le dejo un positivo
0 K 9
#1 cunaxa
Los malos gestores lo cambian para que sea más caro y funcione peor.
0 K 6
#2 Vactor20
#1 Y sacar tajada, sino que se lo pregunten a la lideresa y quirón...
0 K 7
Sandilo #8 Sandilo
Lo público funciona y si no que se lo pregunten a Ábalos y Cerdán.

:troll:
0 K 5

menéame