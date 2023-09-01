edición general
La revuelta popular asturiana contra Napoleón

La revuelta popular asturiana contra Napoleón  

Tras la revuelta popular del 2 de Mayo en el Madrid de 1808, el día 25 del mismo mes el Principado de Asturias fue el primer país que se alzó en armas contra el Usurpador, reinstaurándose en Oviedo una antigua institución asturiana que se remonta al origen del Principado (1388): «la Junta General del Principado, que en estas fechas se proclamó soberana, y cuyo propósito no era otro que decidir no sólo el futuro de Asturias, sino también el futuro de toda la Nación Española». Todo comenzó 27 de Abril en Gijón, cuando un cónsul francés afincado

Laro__
La verdad es que, si lo analizas fríamente, la revolución esa de 1808 fue un error. Como sociedad creo que estábamos progresando mucho más con el hermano de Napoleón, que con luego con "nuestros" borbones... y mira que eran malos los gabachos...

surco
#2 Bueno, tampoco vamos a echarle la culpa a los Borbones de todo. En el XIX hubo 3 guerras carlistas que los liberales no terminan de ganar del todo. De hecho algunos historiadores hablan de que el carlismo gana la cuarta con la guerra civildel 36. Yosin llegar a tanto si me atrevo a afirmar que la España del antiguo régimen era muy potente y tenía mucho arraigo entre las clases populares agrarias y que en parte ( junto con el desastroso SXIX español) esa fue una de las causas de quedarnos fuera del arranque industrial.
Hubo tb una resaca de orgullo imperial decadente que no ayudaba en todo eso. Con todo el XIX español es un siglo interesantisimo y totalmente imprescindible para entender la España de hoy.

MoñecoTeDrapo
#2 A medias: la Constitución de 1812, adelantada a su tiempo, no fue gracias a José I, sino contra él. Y ser un estado satélite de Francia, supeditado a sus necesidades y caprichos, tampoco es una cosa que echar de menos. El error fue volver a recibir al felón con los brazos abiertos.

Malinke
#4 eso es lo malo, que se hizo contra algo medianamente bueno y cuando volvío lo malo se pasó de la Constitución.

Galero
#2 Te invito a pasarte por el Panteón de Los Reyes en la Basílica de San Isidro de León, para que veas cómo la convirtieron en una cuadra y sacaron lo huesos de los Reyes de León tirándolos a un rincón y convertir los osarios en abrevaderos para los caballos.

XtrMnIO
Ahora serían cualificados como "terroristas".

Yo, ahí lo dejo.

suppiluliuma
#1 Los Zazis de MNM les llamarían "nazis", y les culparían de la invasión por bombardear Barcelona.

Mecaguen
Se declararon soberanos, pero no fue el primer "país" que se alzó contra los franceses. Hay que ser un poquito rigurosos con estas cosas.


