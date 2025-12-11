'La Revuelta': David Broncano rinde tributo a Robe Iniesta con una inolvidable canción de Extremoduro: "De los más grandes"  

El presentador se mostró emocionado al ver en las pantallas del teatro el vídeo de 'Buscando una luna'. Este miércoles, 10 de diciembre, se conocía la noticia del fallecimiento del cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro. Lo hacía a los sesenta y tres años de edad, tal y como así lo hacía saber su agencia de comunicación en una nota publicada en su web en la que no precisaba el motivo de su fallecimiento.