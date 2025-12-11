edición general
'La Revuelta': David Broncano rinde tributo a Robe Iniesta con una inolvidable canción de Extremoduro: "De los más grandes"

El presentador se mostró emocionado al ver en las pantallas del teatro el vídeo de 'Buscando una luna'. Este miércoles, 10 de diciembre, se conocía la noticia del fallecimiento del cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro. Lo hacía a los sesenta y tres años de edad, tal y como así lo hacía saber su agencia de comunicación en una nota publicada en su web en la que no precisaba el motivo de su fallecimiento.

Fue a final de noviembre de 2024 cuando el músico se vio obligado a suspender los conciertos restantes de su gira 'Ni santos ni inocentes' a causa de un tromboembolismo pulmonar. "Se ha ido uno de los artistas más grandes que ha dado la historia de España", comentaba David Broncano después de que Diego, espectador habitual en el programa, dijera varios versos de algunas de sus canciones más emblemáticas.
