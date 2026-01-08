Revolut alcanza los seis millones de clientes en España y supera al Sabadell en penetración de mercado

El neobanco Revolut ha alcanzado los seis millones de clientes en España, colocándose como el cuarto banco por penetración de mercado en el país con un 13% de cuota, por delante de entidades como el Sabadell o ING. Así lo ha anunciado la entidad a través de un comunicado. A pesar del ascenso de Revolut y la adopción de sus servicios por parte de la sociedad española, la fintech aún se encuentra lejos de alcanzar las cifras de presencia en el mercado de las mayores entidades a nivel nacional.