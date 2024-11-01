·
La revolución del ‘Ozempic para mascotas’: inician pruebas de un implante que adelgaza a gatos obesos
Los resultados están previstos para el próximo verano, entre junio y septiembre de 2026. De ser prometedores, el fármaco será una opción de tratamiento potencialmente transformadora para millones de mascotas.
|
etiquetas
:
ozempic
,
gatos
,
adelgazar
3
1
1
K
49
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
49
actualidad
#1
jonolulu
Problemas del primer mundo...
4
K
68
#8
Furiano.46
#1
gilipolleces del primer mundo diría yo... La raza humana es subnormal profunda. Estás noticias me lo confirman una y otra vez.
1
K
13
#3
ur_quan_master
*
Por meros motivos sanitarios y éticos la dispensación de medicamentos a mascotas debería estar prohibida.
Quizá desparasitarios y poca cosa más. Desde luego ni antibióticos ni medicamentos avanzados.
1
K
23
#6
Graffin
#3
Y a los ancianos, y a los niños. Solo a los que pueden producir. No?
0
K
9
#7
ur_quan_master
#6
eso lo dices tú. Precisamente destinar fármacos de última generación a mascotas de quien puede pagarlos hace que no lleguen a muchos de esos niños y ancianos por los que tanto dices que te preocupas
0
K
11
#4
Antipalancas21
Dentro de poco veremos gatos delgados pero ciegos.
0
K
20
#5
Torrezzno
Pues como los humanos:
- primero conviertes a tu mascota en obesa con comida basura. Pienso de Mercadona rico en cenizas y cereales
- le niegas el ejercicio físico
- luego le das ozempic para que adelgaze.
¿Quien gana? Las empresas de alimentación y las farmacéuticas. Ahora pensad porque la OMS lo mete en los fármacos esenciales.
0
K
20
#2
cromax
Los niños se pueden morir de hambre, pero que nuestros gatos luzcan tipo atlético.
Mundo de locos.
0
K
14
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
