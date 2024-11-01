edición general
La revolución del ‘Ozempic para mascotas’: inician pruebas de un implante que adelgaza a gatos obesos

Los resultados están previstos para el próximo verano, entre junio y septiembre de 2026. De ser prometedores, el fármaco será una opción de tratamiento potencialmente transformadora para millones de mascotas.

jonolulu #1 jonolulu
Problemas del primer mundo...
Furiano.46 #8 Furiano.46
#1 gilipolleces del primer mundo diría yo... La raza humana es subnormal profunda. Estás noticias me lo confirman una y otra vez.
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Por meros motivos sanitarios y éticos la dispensación de medicamentos a mascotas debería estar prohibida.

Quizá desparasitarios y poca cosa más. Desde luego ni antibióticos ni medicamentos avanzados.
Graffin #6 Graffin
#3 Y a los ancianos, y a los niños. Solo a los que pueden producir. No?
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#6 eso lo dices tú. Precisamente destinar fármacos de última generación a mascotas de quien puede pagarlos hace que no lleguen a muchos de esos niños y ancianos por los que tanto dices que te preocupas
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Dentro de poco veremos gatos delgados pero ciegos.
Torrezzno #5 Torrezzno
Pues como los humanos:

- primero conviertes a tu mascota en obesa con comida basura. Pienso de Mercadona rico en cenizas y cereales

- le niegas el ejercicio físico

- luego le das ozempic para que adelgaze.

¿Quien gana? Las empresas de alimentación y las farmacéuticas. Ahora pensad porque la OMS lo mete en los fármacos esenciales.
cromax #2 cromax
Los niños se pueden morir de hambre, pero que nuestros gatos luzcan tipo atlético.
Mundo de locos. :wall:
