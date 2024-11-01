Revisitando Jill of the Jungle, el último juego diseñado por Tim Sweeney (ENG)

¡Vaya, 1992 fue un año muy diferente para los videojuegos! Jill of the Jungle, de Epic MegaGames, lo ilustra tan bien como cualquier otro título de la época. Diseñado y programado por Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, el juego tenía como objetivo demostrar que los juegos de estilo consola de la era original de Nintendo podían funcionar igual de bien en PC. (Más tarde, la carga de la prueba se invertiría a menudo). Además, tenía una protagonista femenina, lo que Sweeney consideraba un diferenciador notable en aquella época.