Revisionismo trumpista: ¿Hitler el malo? El gran villano fue Churchill

El movimiento MAGA tiene una línea de puntos conectada con la derecha estadounidense que se negaba a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, y a la que los nazis ya le estaban bien. Solo hay que ver la enfurecida reacción de Steve Bannon y otros al escuchar este lunes que su líder, el presidente Donald Trump, no descartaba enviar tropas a Ucrania. Trump se rectificó a sí mismo ayer.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Esta no te la esperabas ¿verdad @Verdaderofalso ? :-D Hay que reconocer que Churchill tiene muchos puntos oscuros ... pero aquí los MAGA se han pasado de frenada.

De hecho, cuando empezó la guerra Churchill no ocupaba ningún cargo en el gobierno, le hicieron primer lord del Almirantazgo (el ministro de marina) a los dos días de empezar.


20/08/2025 06:00 Actualizado a 20/08/2025 06:16

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 desde que algunos de los más radicales MAGA llamaron a Tucker Carlson woke de derechas.

Sinceramente yo ya no me espero nada y me lo espero todo xD

La verdad es que la lista de estupideces es amplia como para andar ahora sorprendiéndose y que se te caiga el monóculo.
#3 Vengo solo por los memes.
#3 Vengo solo por los memes.  media
Veelicus #2 Veelicus
Hitler fue un ser despreciable y Churchill tambien, sino que se lo pregunten a los bengalies.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Winston tiene mucha mierda bajo la alfombra ... pero hasta que después de empezada la guerra le dan el mando de la marina, su último puesto en el gobierno fue en 1929.
Veelicus #5 Veelicus
#4 Si, el desastre de dardanellos por ejemplo
Ideas geniales. xD
Ideas geniales. xD
Mikhail #6 Mikhail
Que Hitler fuera un grandísimo hijo de puta, no significa que Churchill fuera buena gente. El británico tiene más oscuros que claros en su biografía. ha tenido un formidable lavado de imagen gracias al control de medios y relato que hubo durante la IIGM y la subsiguiente Guerra Fría por parte de las "Democracias Occidentales"TM.
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Y premio Nobel de Literatura ... ¡chúpate esa Trump! xD

Gran obra de ficción esa de La Segunda Guerra Mundial (luego os quejáis del seguimiento de la guerra de Ucrania por parte de la prensa rusa u occidental) xD
MadalenaBrava #10 MadalenaBrava
Churchill también fue un criminal como la copa de un pino al igual que Stalin y Hitler. Una cosa no quita a la otra, igual que los que votan a criminales como Trump son fanáticos sin dos dedos de frente, son hechos.
