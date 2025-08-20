Revisionismo trumpista: ¿Hitler el malo? El gran villano fue Churchill

El movimiento MAGA tiene una línea de puntos conectada con la derecha estadounidense que se negaba a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, y a la que los nazis ya le estaban bien. Solo hay que ver la enfurecida reacción de Steve Bannon y otros al escuchar este lunes que su líder, el presidente Donald Trump, no descartaba enviar tropas a Ucrania. Trump se rectificó a sí mismo ayer.