Revisionismo trumpista: ¿Hitler el malo? El gran villano fue Churchill

El movimiento MAGA tiene una línea de puntos conectada con la derecha estadounidense que se negaba a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, y a la que los nazis ya le estaban bien. Solo hay que ver la enfurecida reacción de Steve Bannon y otros al escuchar este lunes que su líder, el presidente Donald Trump, no descartaba enviar tropas a Ucrania. Trump se rectificó a sí mismo ayer.
De hecho, cuando empezó la guerra Churchill no ocupaba ningún cargo en el gobierno, le hicieron primer lord del Almirantazgo (el ministro de marina) a los dos días de empezar.
20/08/2025 06:00 Actualizado a 20/08/2025 06:16
Sinceramente yo ya no me espero nada y me lo espero todo
La verdad es que la lista de estupideces es amplia como para andar ahora sorprendiéndose y que se te caiga el monóculo.
Winston tiene mucha mierda bajo la alfombra ... pero hasta que después de empezada la guerra le dan el mando de la marina, su último puesto en el gobierno fue en 1929.
Ideas geniales.
Y premio Nobel de Literatura ... ¡chúpate esa Trump!
Gran obra de ficción esa de La Segunda Guerra Mundial (luego os quejáis del seguimiento de la guerra de Ucrania por parte de la prensa rusa u occidental)