Los reventones húmedos azotan el este de España: vientos de 100 km/h y graves daños que hoy se podrían repetir

Ayer una fuerte tormenta dejó a su paso vientos extremos, granizo y lluvias muy intensas en la provincia de Alicante. Los desperfectos son considerables. Qué es un reventón y por qué podría causar hoy de nuevo estragos.

16 comentarios
Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Luego me dicen que exajero aquí, que soy sensacionalista, que no es para tanto...

Pero siguen sin dar las alertas con antelación, porque el fin de semana hay que consumir y perjudica el turismo

Igual que el 29 de octubre, 1 de julio ayer otra vez

Nuestras vidas son sus negocios
1 K 31
enochmm #3 enochmm *
#1 La AEMET sigue dando las correspondientes alertas cuando toca, sea fin de semana o no.

PD: Ahora me voy a permitir darte una recomendación amistosa no solicitada que quizá te ayude a conseguir tu objetivo (que entiendo que es informar de estos peligros): manda 1 sola noticia por cada evento meteorológico y no comentes en tu propia noticia. Prueba y dentro de un tiempo me cuentas si te ha funcionado la estrategia consiguiendo que sean portada esas noticias.
10 K 137
Ze7eN #5 Ze7eN
#3 Hace días que se lanzaron las alertas para este fin de semana. Menudas películas se monta la gente.
4 K 56
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#3 #_5 La AEMET da sus alertas, pero el que activa los planes de inundaciones, las alertas en los móviles es la generalitat y bueno la AEMET funcionó bien el 29 de octubre y dias antes, pero la generalitat no y ya vimos las consecuencias cientos de muertos, un tercio de la economía arrasada...
2 K 41
enochmm #9 enochmm *
#6 Disculpa que he editado mi primer comentario para hacerte una recomendación personal.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#9 Gracias por tu recomendación personal, la apunto en cosas que no me interesan
0 K 20
emmett_brown #11 emmett_brown
#3 Lo suscribo totalmente.
0 K 10
Ovlak #12 Ovlak *
#3 Puntualización: la AEMET da avisos. Las alertas las tienen que activar las autoridades competentes que son las CCAA. Puede sonar parecido pero no lo es. Lo primero es simple información, lo segundo requiere de una situación operativa de protección civil de un nivel concreto que además moviliza recursos públicos para afrontarla.
4 K 68
carademalo #16 carademalo
#3 Buen consejo si ese fuese su objetivo, pero su objetivo real es ser la nueva Greta Thunberg y que se hunda el turismo .
0 K 11
Gry #13 Gry
#1 Si quisieran impulsar el turismo apoyarían los fines de semana de 3 días.
0 K 14
NPCMeneaMePersigue #14 NPCMeneaMePersigue
#13 en un país de camareros... claro
0 K 20
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Que si tete, que ya sabemos que en Valencia hay un holocausto como decías ayer, y anteayer y hoy varias veces. Ll bueno es que eso refrigerará los cables de los coches que se funden a 40 grados.
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
pues el enemigo es el hostelero, el que vive del turismo y presiona al politico, el boicot seria mas efectivo y llamativo al hostelero y al turismo, porque el politico solo ve sobres :popcorn:
0 K 8
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 El boicot mas efectivo es difundir en redes sociales, webs, en todas partes en español y en inglés el cambio climatico, calor en verano excesivo, inundaciones ahora, para que la gente no venga y así les toque prevenir porque sino pues son un peligro para los turistas

Porque el que viene antes de venir a España busca en redes sociales
0 K 20
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#4 al guiri, que lo sufro siendo de la costa del sol, se la duda todo eso mientras esten en sus resorts y bares ingleses alcoholizando, lo que les afecta es el precio y la sumision mamona del aborigen, siendo su deporte mas conocido el balconing...creeme les afecta mas el no ser bien recibido que los temporales.
1 K 22
devilinside #10 devilinside
#8 Sin duda se la suda
0 K 12

