Los reventones húmedos azotan el este de España: vientos de 100 km/h y graves daños que hoy se podrían repetir  

Ayer una fuerte tormenta dejó a su paso vientos extremos, granizo y lluvias muy intensas en la provincia de Alicante. Los desperfectos son considerables. Qué es un reventón y por qué podría causar hoy de nuevo estragos.
| etiquetas: reventon , cambio climatico , valencia , comunidad valenciana , alicante
Pero siguen sin dar las alertas con antelación, porque el fin de semana hay que consumir y perjudica el turismo
Igual que el 29 de octubre, 1 de julio ayer otra vez
Nuestras vidas son sus negocios
PD: Ahora me voy a permitir darte una recomendación amistosa no solicitada que quizá te ayude a conseguir tu objetivo (que entiendo que es informar de estos peligros): manda 1 sola noticia por cada evento meteorológico y no comentes en tu propia noticia. Prueba y dentro de un tiempo me cuentas si te ha funcionado la estrategia consiguiendo que sean portada esas noticias.
Porque el que viene antes de venir a España busca en redes sociales