El reventón húmedo deja empresas destrozadas, coches volcados en un pueblo de València

El viento acompañado de agua y granizo causa un reventón térmico este lunes y dejó un rastro de destrucción en el municipio valenciano de Redován. [Val]

NPCMeneaMePersigue
El plan de inundaciones de la generalitat valenciana se activó mas o menos a la misma hora cuando hace días que se sabía porque si se activaba días antes jodía el turismo de fin de semana, más vale curar que prevenir, es más negocio reconstruir

Podéis proceder a insultarme ya
NPCMeneaMePersigue
Enviar alerta a los móviles? prevenir? ni que hubiera pasado nada antes que lo merezca, seguimos en las mismas
NPCMeneaMePersigue
#_3 está en su casa pensando como trollearme en medio del apocalipsis climático
Supercinexin
#0 está en la web de las noticias dándole a F5 todo el rato a ver si ya llega la dana de este año, jajaja :troll:
mr._cortimer
Redovan está en alicante, no en valencia
