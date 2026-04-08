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Revelan enorme apuesta al precio del petróleo poco antes del alto el fuego en Irán

A las 19:45 (GMT) del martes se vendieron un total de 8.600 lotes de futuros de crudo Brent y West Texas Intermediate (WTI). Inversores apostaron aproximadamente 950 millones de dólares a la caída del precio del petróleo apenas unas horas antes de que EE.UU. e Irán anunciaran la madrugada de este miércoles un alto el fuego de dos semanas. se negociaron unos 6.200 lotes de futuros de Brent, aproximadamente el 1 % del volumen total negociado en la sesión regular del día, mientras que en paralelo se negociaron unos 2.400 lotes de futuros de WTI.

| etiquetas: reuters , brent , wti , lseg , futuros , crudo , petróleo , irán , eeuu
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9 comentarios
14 3 0 K 149 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Jajajajajajaj hacen bien, viendo que no hay consecuencias por ello
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Nube_Gris #7 Nube_Gris *
#6 Lo tienen todo controlado y tienen un manual para desactivar cualquier intento de desembarazarse de estas rémoras que nos controlan. Al movimiento de los indignados españoles me remito.
Concentraron la indignación en un punto, en una especie de singularidad democrática y luego les bastó con cargarse ese punto, tan pequeño y frágil para volver a tener el control de la situación.
1 K 30
Nube_Gris #5 Nube_Gris
Todas las noches, en la tertulia con los amigos, comento este tipo de noticias, ya que ellos, por sus trabajos, no pueden estar tan pendientes de la actualidad.
Y cuando les hago ver lo evidente, de la manera en la que nos torean, nos engañan y nos manipulan, siempre terminan todos contestando lo mismo:
-Ya, ¿pero que podemos hacer?

Podemos hacer lo que queramos; este mundo es nuestro, estas son nuestras vidas y este es nuestro futuro. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a los pastores, a los que DICEN que miran por nosotros, los que nos cuidan, etc... cuando realmente solo se preocupan por ellos y por obedecer a sus amos.

El mundo entero va a caer por un precipicio un día cualquiera.
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Dragstat #6 Dragstat
#5 es verdad que es cuestión de movilizarse y organizarse pero los poderosos tienen todo ya atado y muy atado, no es fácil. Tendría que ser a través de revoluciones y las generaciones en países occidentales son 0 luchadoras, están muy acomodadas. Tendrían que venir muy mal dadas para mover un dedo, y cada vez hay mayor control por las nuevas tecnologías.
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Poplíteo #3 Poplíteo
El órgano regulador insiste en que si eso ya tal.
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#8 Pepis
Estan jugando con fuego. En que salga naranjito, va a acabar toda la familia en la cárcel.
Los muertos dan igual, las niñas violadas dan igual, la destrucción de la democracia da igual, pero trampear los mercados de esta manera no se lo van a perdonar.
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#9 perica_we
si el alto el fuego no sale bien, no se reabre el estrecho, perderían ese dinero?
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Alberto_Pérez_1 #4 Alberto_Pérez_1
Supongo que habrá grandes y pequeños especuladores, monitorizando movimientos susceptibles de ser información privilegiada para copiarlos.

Esto dispara aún más la volatilidad de los mercados.
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menéame