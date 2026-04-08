Revelan enorme apuesta al precio del petróleo poco antes del alto el fuego en Irán

A las 19:45 (GMT) del martes se vendieron un total de 8.600 lotes de futuros de crudo Brent y West Texas Intermediate (WTI). Inversores apostaron aproximadamente 950 millones de dólares a la caída del precio del petróleo apenas unas horas antes de que EE.UU. e Irán anunciaran la madrugada de este miércoles un alto el fuego de dos semanas. se negociaron unos 6.200 lotes de futuros de Brent, aproximadamente el 1 % del volumen total negociado en la sesión regular del día, mientras que en paralelo se negociaron unos 2.400 lotes de futuros de WTI.