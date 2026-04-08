Revelan enorme apuesta al precio del petróleo poco antes del alto el fuego en Irán

A las 19:45 (GMT) del martes se vendieron un total de 8.600 lotes de futuros de crudo Brent y West Texas Intermediate (WTI). Inversores apostaron aproximadamente 950 millones de dólares a la caída del precio del petróleo apenas unas horas antes de que EE.UU. e Irán anunciaran la madrugada de este miércoles un alto el fuego de dos semanas. se negociaron unos 6.200 lotes de futuros de Brent, aproximadamente el 1 % del volumen total negociado en la sesión regular del día, mientras que en paralelo se negociaron unos 2.400 lotes de futuros de WTI.
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Concentraron la indignación en un punto, en una especie de singularidad democrática y luego les bastó con cargarse ese punto, tan pequeño y frágil para volver a tener el control de la situación.
Y cuando les hago ver lo evidente, de la manera en la que nos torean, nos engañan y nos manipulan, siempre terminan todos contestando lo mismo:
-Ya, ¿pero que podemos hacer?
Podemos hacer lo que queramos; este mundo es nuestro, estas son nuestras vidas y este es nuestro futuro. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a los pastores, a los que DICEN que miran por nosotros, los que nos cuidan, etc... cuando realmente solo se preocupan por ellos y por obedecer a sus amos.
El mundo entero va a caer por un precipicio un día cualquiera.
Los muertos dan igual, las niñas violadas dan igual, la destrucción de la democracia da igual, pero trampear los mercados de esta manera no se lo van a perdonar.
Esto dispara aún más la volatilidad de los mercados.