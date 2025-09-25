Reuters y The Associated Press exigen que Israel explique ataque a hospital en Gaza donde murieron 5 periodistas

Reuters y The Associated Press (a través de sus editoras principales, Alessandra Galloni y Julie Pace instaron al gobierno israelí a "explicar las muertes de estos periodistas y a tomar todas las medidas necesarias para proteger a quienes continúan cubriendo este conflicto". Su declaración se produjo en el aniversario de un mes del ataque. En los ataques murieron cinco periodistas, incluida la periodista visual Mariam Dagga, quien trabajaba para AP y otras organizaciones de noticias; el camarógrafo de Reuters Hussam al-Masri; y Moaz Abu Taha.