Reuters y The Associated Press exigen que Israel explique ataque a hospital en Gaza donde murieron 5 periodistas

Reuters y The Associated Press exigen que Israel explique ataque a hospital en Gaza donde murieron 5 periodistas

Reuters y The Associated Press (a través de sus editoras principales, Alessandra Galloni y Julie Pace instaron al gobierno israelí a "explicar las muertes de estos periodistas y a tomar todas las medidas necesarias para proteger a quienes continúan cubriendo este conflicto". Su declaración se produjo en el aniversario de un mes del ataque. En los ataques murieron cinco periodistas, incluida la periodista visual Mariam Dagga, quien trabajaba para AP y otras organizaciones de noticias; el camarógrafo de Reuters Hussam al-Masri; y Moaz Abu Taha.

Ya lo hicieron cada vez que asesinan periodistas a niños, mujeres, civiles o gatos, todos terroristas. Y el resto del mundo se lo compro y dejo que siguieran con su propaganda genocida.
Y todos sonriendo con los bolsillos llenos.
Responde Israel: "Nos estamos defendiendo y si no te convence está respuesta entonces eres antisemita, estás contra los judíos, eres admirador de Hitler, apoyas el holocausto, estás contra Jehová lindo, estás con la bestia, tienes tatuado el 666, eres el representante del mal, exigiremos que te cancelen, embarguen todos tus activos, no vuelvas a conseguir empleo nunca, te nieguen la entrada a cualquier país, te fundan a impuestos y además perseguido por la justicia y tengas una condena ejemplar, ¿Te ha quedado claro?"
