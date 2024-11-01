edición general
Nos han metido otro gol que no debería pasar desapercibido. Lo llaman “reunirse” por correo electrónico. La está haciendo el Ministerio de Educación y está pasando bastante desapercibido. Ayer lo volvieron a hacer en la Conferencia Sectorial sobre juventud e infancia. Lo primero que hay que decir es que enviarse una serie de correos electrónicos nunca puede ser una reunión. ¿En qué momento nos hemos vuelto tan idiotas? Lo segundo es que, si miramos la agenda, es evidente que la ministra firma correos, pero no está al otro lado del ordenador. Al

Veo #2 Veo
vaya, otra reunión que debería haber sido un mail...
kreepie #7 kreepie
#2 justo eso es lo que pienso del 70% de reuniones.
Y un 20% pienso "a mí esta mierda ni me va ni me viene, pa qué me convocan".
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Este email tendría que haber sido una reunión :ffu: :ffu:
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Si yo fuera mal pensado pensaría que la ministra de Educación ya pasa de reunirse con los responsables autonómicos porque ¿para que?, si casi todos ellos tienen la orden desde Génova de oponerse a todo lo que vengan desde el gobierno.

Así que para que te digan que no, pues por correo y te ahorras desplazamientos.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si, era mejor convocar reuniones por Tan tan. xD
#5 eqas
Para algunas personas en un sistema válido. Puedes pensar tu respuesta, puedes buscar informacion... Tiene desventajas, pero también ventajas.
#6 capitan.meneito
#5 pero no le puedes llamar reunión.
