Reunión de Meteosat para el XXV Aniversario de Ochoymedio

El ciclo de conciertos de XXV Aniversario de Ochoymedio, que nos ha dejado joyas como el show con orquesta de Mala Rodríguez, continuará en próximos días con shows de Cycle, Samantha Hudson, Galerna, Arc de Soleil, Triángulo de Amor Bizarro o L Kan con Tronco. También actúan La Casa Azul, La Milagrosa y muchos otros que ya agotaron entradas. La gran novedad del día es la incorporación de Meteosat. Sí, aquella leyenda indie que supuso un puente entre el pop underground y la radiofórmula sobre todo gracias a la exposición de ‘Vilma’. Aunque por