Retro ficción: Cuando el pasado computacional se convierte en estética narrativa

¿Por qué las computadoras en series retro-futuristas parecen más antiguas que las reales? Esta entrada de Retro Tech & Café explora cómo el pasado computacional se convierte en estética narrativa: no como simple nostalgia, sino como lenguaje emocional, crítica simbólica y simulacro cultural. Desde Alien y WarGames hasta Fallout, Severance y Silo, lo retro actúa como atmósfera, personaje y conflicto. Pantallas verdes, teclados mecánicos, interfaces UNIX que ocultan más de lo que revelan