Un retrato de hombres adictos a la pornografía en México

Nunca antes tantas personas estuvieron expuestas a tantos estímulos sexuales de tan diversas formas, con un acceso instantáneo. Con un ánimo catastrofista es fácil establecer que asistimos al inicio de la era del “cerebro pornificado”; sin embargo, en este reportaje se recolectan indicios suficientes para afirmar que no conviene internarse en un territorio desconocido (y poco investigado desde la ciencia) lanzando señales de alarma. ¿Es inevitable que el consumo de pornografía se vuelva problemático?
| etiquetas: pornografía , méxico , relato