Retrasos masivos en Renfe, la cara oculta del viajero en España: hasta 600 trenes al día registraron incidencias y demoras en 2024

En 2024 circularon en España más de 1,32 millones de trenes, de los que unos 218.000 sufrieron algún tipo retraso en salida o llegada. La congestión de la red, condiciones meteorológicas y averías en trenes e infraestructura se sitúan como principales causas. Un repaso a los datos relativos a retrasos y volumen de circulación contenidos en los informes del Observatorio del Ferrocarril (OFE) del Ministerio de Transportes y Movilidad que dirige Óscar Puente, los informes anuales de Renfe y la estadística del INE.
| etiquetas: retrasos , renfe , adif , trenes
Nunca sabes a qué hora vas a llegar al destino.
Ahora, desde que cambiaron el límite de tiempo con el que te devuelven el importe de los billetes, apuran los 59 minutos como linces.
Sin duda tenemos una muy buena infraestructura y uno de los mejores sistemas del mundo. Aunque eso no quiere decir que no tenga problemas o no sea mejorable.
Deberíamos de valorar mejor lo que tenemos. (como sucede con otros servicios como la conexión de internet, que ya le gustaría a países como Alemania)
Lo del cercanías entiendo que está peor. Se eliminaron muchas líneas. Pero ahí si que creo que no era posible mantener los kms que había antes que visitaban cada pueblo. Quedan las periferias de las grandes ciudades sobretodo, si mi apreciación no es errónea, pero tampoco tengo datos.
Lo segundo, es verdad que la infraestructura de AVE es bastante buena, sin embargo, te aseguro que la mayoría de la red convencional está hecha un desastre, con un mantenimiento muy pobre y muy poca inversión.
Y no lo digo por decir, sino porque ya en los primeros comentarios se ha visto esa absurdez de venir a criticar por ideología en vez de porque realmente se tenga algún tipo de preocupación por el servicio. Lo mismo que vemos a menudo en medios y rss de derechas, que critican al gobierno hasta por los sabotajes o por cuestiones que ni son su responsabilidad.