Retrasos masivos en Renfe, la cara oculta del viajero en España: hasta 600 trenes al día registraron incidencias y demoras en 2024

En 2024 circularon en España más de 1,32 millones de trenes, de los que unos 218.000 sufrieron algún tipo retraso en salida o llegada. La congestión de la red, condiciones meteorológicas y averías en trenes e infraestructura se sitúan como principales causas. Un repaso a los datos relativos a retrasos y volumen de circulación contenidos en los informes del Observatorio del Ferrocarril (OFE) del Ministerio de Transportes y Movilidad que dirige Óscar Puente, los informes anuales de Renfe y la estadística del INE.