El reto de reducir el desperdicio alimentario en los hospitales

El desperdicio alimentario es un tema de máxima preocupación a nivel mundial por su impacto en el medio ambiente, la economía y en la salud de las personas. En la Unión Europea (UE) se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos por año, lo que se traduce en la abrumadora cantidad de 173 kg por persona. Se estima que dicho desperdicio puede tener unos costes asociados a la pérdida de alimentos de 143 000 millones de euros anuales. Además, no podemos olvidar el impacto que supone en nuestro planeta, contribuyendo a la emisión de gases.

Que vuelvan los cocineros y pinches de cocina y se dejen de empresas de catering. La comida del hospital en el que trabajo da entre asco y vergüenza ajena.
Recuerdo una vez que me crucé con la madre de un paciente saliendo del hospital y me dijo que iba a su casa a por comida porque le acababan de traer a su hijo la comida "especial" de navidad y según ella " eso no se lo doy ni al perro"
Igual pueden probar a dar comida en lugar de bazofia. Se me ocurre.
¿Reto? con mejorar la calidad es suficiente :troll:
