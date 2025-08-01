Retiran una pancarta con simbología nazi contra los primeros menores migrantes derivados a Gijón

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado este martes una pancarta “con simbología nazi” contra los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que han sido derivados este lunes al centro estatal de acogida, en Gijón. “Y no me gustaría contarles lo que les tengo que contar, pero miren, no han pasado ni 24 horas desde que estos niños y niñas han llegado al centro de titularidad estatal, a su destino, que hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión”