Retiran una pancarta con simbología nazi contra los primeros menores migrantes derivados a Gijón

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado este martes una pancarta “con simbología nazi” contra los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que han sido derivados este lunes al centro estatal de acogida, en Gijón. “Y no me gustaría contarles lo que les tengo que contar, pero miren, no han pasado ni 24 horas desde que estos niños y niñas han llegado al centro de titularidad estatal, a su destino, que hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión”
Anda, a lo mejor ese es el objetivo de los nazis, crear el enemigo que quieren destruir para justificar su existencia.
Y en todo caso que se ocupen los servicios sociales de Marruecos. Para cazas y misiles si tienen dinero
MUJERES EN EL ISLAM
Son deficientes en inteligencia (Shih Bukhari-2658)
Pueden ser golpeadas por su esposo (Corán 4:34)
Pueden casarse antes de llegar a la pubertad (Corán 65:4)
Pueden ser esclavas sexuales (Corán 23:5-6; 70:22-30; 4:3)
No pueden negarse a la llamada del esposo para acostarse (Bukhari 3237)
No pueden maquillarse (Corán 24:31)
El testigo del tribunal es la mitad de un hombre (B 2658)
La herencia es la mitad de un hombre (Corán 4:11)
Se puede ser islámico y no machista. Depende del nivel de alineamiento que tengas. Dicho esto, cualquier religión es un lastre si no se administra personalmente, sin intermediarios
Que la derecha y la iglesia han estado ahí y estarán, pues si, pero adivina que? Vosotros sois iguales. Ya no hay diferencia.