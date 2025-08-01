edición general
Retiran una pancarta con simbología nazi contra los primeros menores migrantes derivados a Gijón

Retiran una pancarta con simbología nazi contra los primeros menores migrantes derivados a Gijón

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado este martes una pancarta “con simbología nazi” contra los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que han sido derivados este lunes al centro estatal de acogida, en Gijón. “Y no me gustaría contarles lo que les tengo que contar, pero miren, no han pasado ni 24 horas desde que estos niños y niñas han llegado al centro de titularidad estatal, a su destino, que hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión”

Andreham #2 Andreham
Seguro que los nenes van a estar mega contentos de ser recibidos tan bien y van a tener ganas locas de contribuir y hacerse un futuro con una poblacion que les quiere tanto.

Anda, a lo mejor ese es el objetivo de los nazis, crear el enemigo que quieren destruir para justificar su existencia.
Albaricoquero #5 Albaricoquero
#2 lo que esta claro que si los 4 mamarrachos nazis esos esos jóvenes migrantes jamás acabarían haciendo nada malo. Eso no ha pasado jamás.
SegarroAmego #6 SegarroAmego
#2 donde mejor está un niño es con su familia y sus padres
MellamoMulo #9 MellamoMulo
#6 no siempre. Sus padres pueden ser unos politoxicomanos, abusar de él o ella, venderlos a cambio de dinero, estar muertos, enfermos, o incluso haberlos enviado a un posible mundo más libre y con más oportunidades con todo el dolor de su alma porque donde viven ni tienen libertad ni seguridad en sus vidas, no crees?
SegarroAmego #10 SegarroAmego
#9 lo dudo mucho, y siguen teniendo abuelos, primos, tios, hermanos y un largo etc... y seguro que no todos son toxicómanos.

Y en todo caso que se ocupen los servicios sociales de Marruecos. Para cazas y misiles si tienen dinero
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Es que no hay que derivarlos, hay que integrarlos :-P :troll:
#4 j-light
En este circo que se ha convertido la política, me parece muy conveniente que siempre haya un grupo de nazis ayudando a que las medidas polémicas del gobierno, cuenten con la oportuna pancarta que anule todo debate sobre el fondo de la cuestión de los inmigrantes.
Albaricoquero #8 Albaricoquero *
#4 a mi lo que me hace sentir vergüenza ajena es llamarse de izquierdas, feminista y atarse en pleno siglo 21 al islam.


MUJERES EN EL ISLAM

Son deficientes en inteligencia (Shih Bukhari-2658)

Pueden ser golpeadas por su esposo (Corán 4:34)

Pueden casarse antes de llegar a la pubertad (Corán 65:4)

Pueden ser esclavas sexuales (Corán 23:5-6; 70:22-30; 4:3)

No pueden negarse a la llamada del esposo para acostarse (Bukhari 3237)

No pueden maquillarse (Corán 24:31)

El testigo del tribunal es la mitad de un hombre (B 2658)

La herencia es la mitad de un hombre (Corán 4:11)
MellamoMulo #11 MellamoMulo
#8 eso es bastante reduccionista. Cualquier libro sagrado de religiones mayoritarias es aberrante en cuanto al trato con la mujer o con otros sectores poblacionales. El problema es la radicalización, o es que actualmente los sionistas van a empañar al resto de judíos del mundo. Acaso el cristianismo con sus Opus Dei, Legionarios y sectas peores no tratan a la mujer y al resto de la población como inferiores?
Se puede ser islámico y no machista. Depende del nivel de alineamiento que tengas. Dicho esto, cualquier religión es un lastre si no se administra personalmente, sin intermediarios
Albaricoquero #12 Albaricoquero *
#11 si, pero no todos los libros sagrados con miles de años de antigüedad se usan como ley en ciertos países. Y menos reciben apoyo de la supuesta izquierda en un país occidental en pleno siglo 21.
Que la derecha y la iglesia han estado ahí y estarán, pues si, pero adivina que? Vosotros sois iguales. Ya no hay diferencia.
SegarroAmego #13 SegarroAmego
#8 totalmente  media
alfre2 #1 alfre2
No hay centros educativos en Gijón?
Romfitay #7 Romfitay
A ver, yo tengo curiosidad por saber qué ponía la pancarta, valorar la inteligencia que sus autories (mis conciudadanos) han conseguido exhibir.
