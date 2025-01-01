edición general
Retiran un lote de galletas Fontaneda Pim's Naranja por la posible presencia de partículas metálicas

Mondelēz International ha informado a FACUA-Consumidores en Acción de la retirada de forma preventiva del lote OHT1153212 de las galletas Fontaneda Pim’s Naranja tras identificar la posibilidad de que en un número reducido de unidades pudiese haber presencia de partículas metálicas. Las galletas afectadas tienen fecha de consumo preferente del 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815. El fabricante ha señalado que esta situación afecta únicamente a este lote específico.

4 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esas galletas si que son ricas en hierro. :-D
a69 #4 a69
Joder una noticia perfectamente presentada: marca, modelo y foto para que no haya dudas.
#2 eqas *
En mi humilde opinión de coinsumidor veterano, desde que las marcas de alimentación españolas "de toda la vida" están en manos extranjeras, la calidad (y seguridad) ha caído en picado.
#3 formulauno
Igual eran de Naranja Mecanica....
