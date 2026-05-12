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Retiran el cuadro con la imagen del verdugo de Peset Aleixandre y lo ponen cara a la pared

Retiran el cuadro con la imagen del verdugo de Peset Aleixandre y lo ponen cara a la pared  

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG); y el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) descargaron ayer personalmente el cuadro con los alcaldes del ayuntamiento desde 1910 que estaba la casa consistorial y en el que figura la fotografía del regidor franquista Óscar Boán Callejas, que dirigió el ayuntamiento entre 1936 y 1937. La decisión se toma después que Levante-EMV y Faro de Vigo hayan sacado a la luz pública la historia de... Muy relacionada: www.meneame.net/story/boan-callejas-rostro-hombre-envio-muerte-peset-a

| etiquetas: boan callejas , cuadro , verdugo , peset aleixandre , casa consistorial , cangas
13 2 0 K 294 GuerraCivilñ
9 comentarios
13 2 0 K 294 GuerraCivilñ
karakol #3 karakol
Este inmenso saco de mierda no solo envío a la muerte a Peset Aleixandre.

Como presidente del Consejo de Guerra en Sagunt, dejó un rastro especialmente violento. Coincidiendo con el desfile de la victoria de Francisco Franco en Valencia, el 5 de mayo de 1939, ordenó el fusilamiento de 27 personas —vecinos de Puçol, Sagunt y el Puig— a las afueras del cementerio saguntino. Pero no fue un caso aislado. Posteriormente, volvió a presidir el tribunal que envió al paredón de Paterna a

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2 K 58
wata #4 wata
No sé a qué viene tanta pulcritud.
Es un cuadro regalado por alguien para poner cara a los alcaldes.
Se expuso. Y ahora se quita por no poner a la vista en un lugar destacable a un asesino fascista.
Aquí no tiene nada que ver la Ley, solo el sentido común.
A nadie se le ocurre dejar una foto de Franco...aunque a alguno seguro que si.
3 K 51
Cehona #6 Cehona
#4 Es hora de retirar crucifijos del Tribunal Supremo y quitar las fasces del logo de la Guardia Civil. Esas fasces son desde 1943, nos lo venden como fasces romanas.
Ya se que es un jardín.
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wata #7 wata
#6 Ah... Interesante.
Como era el escudo de la Guardia Civil cuando se constituyó?
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ehizabai #8 ehizabai
#7 Así:  media
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wata #9 wata
#8 Ah...pues apoyo la propuesta.
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#1 Albarkas
Ahora vendrán los de siempre con sus argumentos de: que eso es negar la historia..., que si es presentismo..., que a mí yayo no lo tocas..., que si Paracuellos...
1 K 27
#2 Comorr
# #1 gracias a eso tus hijos pondrán pagarse una casa y trabajar para lo que han estudiado
Ahh no que les vas a pagar eso a los menas de Galicia en su retiro dorado a Europa.

Ir me da igual que sean franquistas o republicanos l cosa es que los políticos nos emgañan mientras nos roban a a manos llenas
2 K -8
#5 Albarkas
#2 No. Las casas y chalets me los pagarás tú...
El equidistante que no lo es xD xD xD
1 K 23

menéame