Retiran el cuadro con la imagen del verdugo de Peset Aleixandre y lo ponen cara a la pared  

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG); y el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) descargaron ayer personalmente el cuadro con los alcaldes del ayuntamiento desde 1910 que estaba la casa consistorial y en el que figura la fotografía del regidor franquista Óscar Boán Callejas, que dirigió el ayuntamiento entre 1936 y 1937. La decisión se toma después que Levante-EMV y Faro de Vigo hayan sacado a la luz pública la historia de... Muy relacionada: www.meneame.net/story/boan-callejas-rostro-hombre-envio-muerte-peset-a
Como presidente del Consejo de Guerra en Sagunt, dejó un rastro especialmente violento. Coincidiendo con el desfile de la victoria de Francisco Franco en Valencia, el 5 de mayo de 1939, ordenó el fusilamiento de 27 personas —vecinos de Puçol, Sagunt y el Puig— a las afueras del cementerio saguntino. Pero no fue un caso aislado. Posteriormente, volvió a presidir el tribunal que envió al paredón de Paterna a
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Es un cuadro regalado por alguien para poner cara a los alcaldes.
Se expuso. Y ahora se quita por no poner a la vista en un lugar destacable a un asesino fascista.
Aquí no tiene nada que ver la Ley, solo el sentido común.
A nadie se le ocurre dejar una foto de Franco...aunque a alguno seguro que si.
Ya se que es un jardín.
Como era el escudo de la Guardia Civil cuando se constituyó?
Ahh no que les vas a pagar eso a los menas de Galicia en su retiro dorado a Europa.
Ir me da igual que sean franquistas o republicanos l cosa es que los políticos nos emgañan mientras nos roban a a manos llenas
El equidistante que no lo es