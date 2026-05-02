edición general
22 meneos
42 clics
Boán Callejas: el rostro del hombre que envió a la muerte a Peset Aleixandre

El 4 de marzo de 1940, Peset Aleixandre fue condenado a morir fusilado por un tribunal presidido por el teniente coronel Óscar Boán Callejas. El científico valenciano se pasaría doce meses encerrado en la prisión hasta que Franco dio el 'enterado'. Doce meses de sufrimiento y de intentos infructuosos de clemencia. El 24 de mayo de 1941, el prestigioso catedrático sería ejecutado en el Terrer de Paterna. Este año se cumplen, por tanto, 85 años de su asesinato.

etiquetas: boán callejas, peset aleixandre
17 5 0 K 224 GuerraCivilñ
2 comentarios
makinavaja #1 makinavaja
Es bueno que se conozcan los nombres de quienes condenaron, de quienes denunciaron, de quienes daba el tiro en la nuca.... de todos aquellos que hicieron carrera con la muerte de sus vecinos...
5 K 65
Kamillerix #2 Kamillerix
#1 Pues en el caso de Peset Aleixandre, se sabe que entre los que le denunciaron había "compañeros" suyos de la Facultad de Medicina... 8-D
0 K 11

menéame