Retirada ucraniana Donetsk oeste y suroeste. Europa pierde, no hay alto el fuego  

El ejército ruso aprovecha la debilidad ucraniana en Kupyansk ( ver video de ayer), en Zaporizhzhia Occ. y al oeste-suroeste de Donetsk mientras el jefe Syrskyi trata de tapar el roto en Dobropillia. El ruso lo tiene claro, no tanto el régimen de Kiev y sus mantenedores europeos, que cruzaban los dedos para lograr un alto el fuego para recomponer a un ejército ucraniano KO en el campo de batalla.

ucrania , otan , ue , putin , trump , alaska
29 comentarios
Beltenebros
Saludos a los NAFOs de guardia que van a poner negativos al enlace y a determinados comentarios. Es inútil tapar el Sol con un dedo.
6
javibaz
#2 ya van dos. Ansioso estoy de saber el resumen de lo que opinan los zazis de meneame.
1
TripleXXX
#5 Ya está tardando en aparecer ese genio literario xD
2
TripleXXX
#5 ¡Supilú! ¡Supilú!
¿Dónde andarás tú?
Estamos todos ansiosos
De que nos muestres tu luz
2
Beltenebros
#13
Calla, calla, por favor, no invoques a los brasillas.
1
mosfet
#13 Dios! que pasó con Mysto?
0
LázaroCodesal
#18 En una bolsa plástica dentro de un contenedor frigorífico en la zona oeste del dombas a la espera de un intercambio....
0
mosfet
#24 Quien sabe
0
Mutiko30
#2 y tu feliz defendiendo a un autocrata, de ultra derecha, que encarcelar lgtb, asesina a quien le puede hacer frente, corrupto, invasor e imperialista. Entre la otan y putin yo no veo diferencias..
3
luiggi
#11 Yo si. La OTAN no invade países pero disuade de que invadan a sus miembros. Es una organización defensiva. Putin no se defiende ataca como perro rabioso asesinando y colonizando.

No veo punto de comparación.
1
Beltenebros
#11
Disimula tu sesgo. La OTAN es una organización terrorista, responsable de la Red Gladio, y que tuvo a generales nazis, pero nazis de verdad, siendo presidentes del comité militar, el máximo cargo militar de esa organización. Pero tranquilo, ya te llegan los refuerzos NAFOs como el de #_15.
0
Beltenebros
#_1
Premio al primer trolentario.
2
lamonjamellada
Pero está vez de verdad o como todas las veces anteriores que rusia ya había ganado la guerra y aquí seguimos?
El ridículo ruso ha sido monumental. Todo el mundo creía que en menos de una semana habría conseguido aplastar a Ucrania. El gigante ruso. Aquí seguimos.
3
salteado3
#10 Yo más bien veo que se van a quedar los territorios rusófilos limítrofes y así no podrán montar bases OTAN, un buen cinturón. Y lo han conseguido a pesar de toda la ayuda descarada de la OTAN, tanto material como de inteligencia y espionaje.

A ver cuantos países se meten en una guerra proxy con la OTAN y "pierden" así de bien.
0
lamonjamellada
#16 que si, que si. Qué golpe maestro y blablabla.
Ridículo espantoso en el que se le han visto las costuras, el deterioro y la decadencia. Si alguien quiere creer que no, perfecto. Como si quiers creer que la tierra es plana o que las vacunas llevan chip.
0
mosfet
#16 Harto me tienen los otanejos repidiendo siempre la misma cantinela que han perdido los rusos, siempre refiriéndose al hecho de que están perdiendo muchas tropas y recursos, que vale, será verdad, y en qué quedamos? han perdido la guerra ya? por que no se van entonces? cuantas chorradas escriben, para ellos siempre ha ganado ucrania, y lo va ganando día a día, desde el punto de vista de que mantenerse en pié ya es ganar, pero cohones... quedan muchos soldados? se van a quedar sin nadie joven por una simple cuestión de números!
0
Ukchay
#10 da lo mismo que les razones, aquí unos cuantos se dedican a la propaganda, lo viven como un partido de futbol, les hablas de Ucrania y cantan "a por ellos ohee!...", se enorgullecen de que Rusia se esté anexionando territorios, y la culpa es toda de Zelensky.
1
j-light
En fin, que la realidad es muy tozuda y aunque nos quieran engañar una y otra vez con la interpretación de los hechos, la realidad es que las dos potencias que se han sentado son las que tienen algo que decir al respecto. Europa ha quedado relegada. No tiene voz, por más que protesten, porque hemos adoptado una postura que no tiene fuerza por ningún lado.

Y los rusos han ido poco a poco haciendo su juego y han conseguido sus objetivos.
2
mancebador
#4 Sus objetivos eran:

- Conquistar Ucrania -> conseguido.
- Separar a Ucrania de Europa -> conseguido
- No aumentar el número de países OTAN -> conseguido

Y todo esto a cambio de destrozar su economía productiva y financiera.

No se muy bien cuales son los objetivos que han conseguido.
6
salteado3
#9 "Bueno, ganan los rusos, pero ¿a qué precio?" TM

El que no se consuela es porque no quiere.
1
mosfet
#9 Es verdad, por qué no se van? tú lo entiendes? si llevan perdiendo años! no lo entiendo por más que lo intento.
0
LázaroCodesal
#9 ¿Por que citas a Ucrania en este conflicto??...es cierto que se desarrolla aveces en territorio ucraniano y una buena parte de los muertos son ucranianos...Pero, aparte de eso, ¿que pinta Ucrania en esta guerra?....Es un tema Otan/usa vs Rusia....
0
mancebador
#27 Es verdad, que terrible la OTAN invadiendo Rusia... oh wait!
0
Ukchay
Ese mapa hecho por un parbulo no puede estar equivocado. xD
0
NoMeVeas
La decadencia de Europa esta última década ha sido brutal, pero en todos los sentidos. Moralmente no pueden reprochar nada. Económicamente sus boicots son irrisorios. Armamentísticamente, nuestros gobernantes nos han traicionado y dependemos del visto buena de USA.
0
deimian86
¿Europa? Será más bien USA pierde.
0
alcama
Malas noticias. El fascismo ruso avanza
3
salteado3
#1 Chupito!
0
Antipalancas21
#1 Que no es el mismo que el fascismo que defiendes tu.
0

