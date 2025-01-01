Retirada ucraniana Donetsk oeste y suroeste. Europa pierde, no hay alto el fuego  

El ejército ruso aprovecha la debilidad ucraniana en Kupyansk ( ver video de ayer), en Zaporizhzhia Occ. y al oeste-suroeste de Donetsk mientras el jefe Syrskyi trata de tapar el roto en Dobropillia. El ruso lo tiene claro, no tanto el régimen de Kiev y sus mantenedores europeos, que cruzaban los dedos para lograr un alto el fuego para recomponer a un ejército ucraniano KO en el campo de batalla.
¿Dónde andarás tú?
Estamos todos ansiosos
De que nos muestres tu luz
Calla, calla, por favor, no invoques a los brasillas.
No veo punto de comparación.
Disimula tu sesgo. La OTAN es una organización terrorista, responsable de la Red Gladio, y que tuvo a generales nazis, pero nazis de verdad, siendo presidentes del comité militar, el máximo cargo militar de esa organización. Pero tranquilo, ya te llegan los refuerzos NAFOs como el de #_15.
Premio al primer trolentario.
El ridículo ruso ha sido monumental. Todo el mundo creía que en menos de una semana habría conseguido aplastar a Ucrania. El gigante ruso. Aquí seguimos.
A ver cuantos países se meten en una guerra proxy con la OTAN y "pierden" así de bien.
Ridículo espantoso en el que se le han visto las costuras, el deterioro y la decadencia. Si alguien quiere creer que no, perfecto. Como si quiers creer que la tierra es plana o que las vacunas llevan chip.
Y los rusos han ido poco a poco haciendo su juego y han conseguido sus objetivos.
- Conquistar Ucrania ->
conseguido.
- Separar a Ucrania de Europa ->
conseguido
- No aumentar el número de países OTAN ->
conseguido
Y todo esto a cambio de destrozar su economía productiva y financiera.
No se muy bien cuales son los objetivos que han conseguido.
El que no se consuela es porque no quiere.