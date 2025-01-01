Retirada ucraniana Donetsk oeste y suroeste. Europa pierde, no hay alto el fuego  

El ejército ruso aprovecha la debilidad ucraniana en Kupyansk ( ver video de ayer), en Zaporizhzhia Occ. y al oeste-suroeste de Donetsk mientras el jefe Syrskyi trata de tapar el roto en Dobropillia. El ruso lo tiene claro, no tanto el régimen de Kiev y sus mantenedores europeos, que cruzaban los dedos para lograr un alto el fuego para recomponer a un ejército ucraniano KO en el campo de batalla.