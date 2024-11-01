Retirada de gambas radiactivas: RFK Jr. lanza una advertencia sobre un producto de Walmart [ENG]

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy, realizó declaraciones durante la reunión del Consejo de Ministros del presidente Donald Trump el martes, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtiera a los estadounidenses de que algunos productos de gambas vendidos en Walmart podrían contener una sustancia radiactiva conocida como cesio-137. La semana pasada, Walmart y una empresa de productos del mar de California retiraron del mercado paquetes de gambas congeladas en más de 20 estados.