edición general
10 meneos
25 clics
Retirada de gambas radiactivas: RFK Jr. lanza una advertencia sobre un producto de Walmart [ENG]

Retirada de gambas radiactivas: RFK Jr. lanza una advertencia sobre un producto de Walmart [ENG]

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy, realizó declaraciones durante la reunión del Consejo de Ministros del presidente Donald Trump el martes, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtiera a los estadounidenses de que algunos productos de gambas vendidos en Walmart podrían contener una sustancia radiactiva conocida como cesio-137. La semana pasada, Walmart y una empresa de productos del mar de California retiraron del mercado paquetes de gambas congeladas en más de 20 estados.

| etiquetas: walmart , gambas , cesio , radioactivas , rfk , kennedy
9 1 0 K 115 actualidad
6 comentarios
9 1 0 K 115 actualidad
javibaz #3 javibaz
¿No quieren tener a shrimp man?
0 K 15
reithor #4 reithor
Algún avispado que ha salado el marisco con cloruro de cesio...
0 K 12
riska #1 riska
Prefiero las de Sanlúcar de Barrameda o isla Cristina.
0 K 10
perrico #2 perrico
#1 ¿Mejor que las de Fukushima?
Si la nuclear es limpia y segura.
0 K 11
Apotropeo #5 Apotropeo
En el cine: Godzilla.
En la realidad: Gambas
0 K 9
raül_hernàndez_1 #6 raül_hernàndez_1
Un tipo que bebe leche cruda se acojona por un poquito de cesio de nada... Vaya derechita cobarde.
0 K 6

menéame