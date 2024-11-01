edición general
La reticencia de Alemania a reconocer al Estado de Palestina

Casi 150 de los 193 miembros de la ONU ya han reconocido a Palestina. Francia, el Reino Unido y Canadá, pesos pesados del G7, el grupo de las siete principales naciones industrializadas occidentales, se unirían ahora a ellos. Estados Unidos, por otro lado, rechaza rotundamente tal reconocimiento, al igual que Israel. Sin embargo, el Gobierno alemán en Berlín no dará este paso "a corto plazo", como se ha declarado oficialmente. "No nos sumaremos a esta iniciativa", declaró el canciller Friedrich Merz, del partido conservador CDU

