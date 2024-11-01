El retablo de Bellini del siglo XV en Venecia será restaurado ante la mirada del público [Eng]  

Un retablo del siglo XV de Giovanni Bellini, ubicado en la prestigiosa Galería de la Academia de Venecia , será restaurado tras un cristal, lo que permitirá a los visitantes observar el proceso durante un periodo de dos años con un coste estimado de 500.000 € (unos 580.000 $). Los trabajos se llevarán a cabo en lo que la Galería de la Academia ha descrito como «una obra abierta al público que permitirá a los visitantes seguir de cerca todas las fases de la conservación de esta obra maestra». Pintado entre 1478 y finales de la década de 1480,