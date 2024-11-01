Resurgen teorías de conspiración sobre el intento de asesinato de Trump, pero ¿qué tan fácil es montar uno?

Más de un año después del segundo mandato de Trump, la afirmación ha cobrado nueva vida, ahora entre figuras prominentes del mundo MAGA, desilusionadas con el hombre al que antes apoyaban. “Solo admite que lo escenificaste en Butler”, dijo el comediante Tim Dillon, quien ayudó a impulsar el apoyo a Trump en 2024, en un episodio del 11 de abril de su podcast. “Todo fue al calor de la campaña. La gente hace locuras en las campañas”. Como escribió la semana pasada David Gilbert de la revista Wired, los recientes comentarios de Dillon