Resumen semanal del viernes - On the road - the original scroll - (eng)

Así que el legendario pergamino de Kerouac en la carretera vuelve a salir a la venta – será subastado el mes que viene en Christie's – mira aquí. El documento, "uno de los artefactos definitorios de la Generación Beat", formará parte de una venta más amplia de piezas subastadas de la monumental y extraordinaria Colección Jim Irsay. (Irsay falleció en mayo del año pasado) El pergamino se ofrecerá en una subasta en vivo en Nueva York el 12 de marzo (parte de una serie de cuatro ventas), con una estimación propuesta de 2,5 a 4 millones de dólare