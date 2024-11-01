edición general
Resumen del Resident Evil Showcase de Requiem, con los estilos de juego de Leon y Grace, los nuevos infectados y las sorpresas que acompañarán al lanzamiento

Repasamos todas las novedades presentadas en el Resident Evil Showcase de Capcom, incluyendo la jugabilidad de Grace y Leon y los productos que acompañarán al estreno...

Txikitos13
El nuevo showcase es un anuncio de distintos productos de 15 minutos
