Resumen del panorama espacial en 2025 - Eureka
2025 ha continuado la tendencia ascendente de los últimos años y el número de lanzamientos, cantidad de satélites y masa puesta en órbita ha seguido aumentando.
ciencia
#1
pozz
Tengo cero dudas de que ha sacado la estadistica de aqui:
en.wikipedia.org/wiki/2025_in_spaceflight
Y dada la abrumadora cadencia de lanzamientos de SpaceX, aqui se pueden ver en detalle todos los lanzamientos de la familia Falcon:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Falcon_9_and_Falcon_Heavy_launches#2026
Curioso el ultimo, la primera etapa B1063 que ha sido reutilizada 30 veces!
Y para el curioso que quiera ir siguiendo los lanzamientos de este 2026:
en.wikipedia.org/wiki/2026_in_spaceflight
Aunque todavia no se ha lanzado nada.
0
K
7
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
