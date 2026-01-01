edición general
Resumen del panorama espacial en 2025 - Eureka

2025 ha continuado la tendencia ascendente de los últimos años y el número de lanzamientos, cantidad de satélites y masa puesta en órbita ha seguido aumentando.

#1 pozz
Tengo cero dudas de que ha sacado la estadistica de aqui: en.wikipedia.org/wiki/2025_in_spaceflight

Y dada la abrumadora cadencia de lanzamientos de SpaceX, aqui se pueden ver en detalle todos los lanzamientos de la familia Falcon:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Falcon_9_and_Falcon_Heavy_launches#2026
Curioso el ultimo, la primera etapa B1063 que ha sido reutilizada 30 veces! o_o o_o

Y para el curioso que quiera ir siguiendo los lanzamientos de este 2026: en.wikipedia.org/wiki/2026_in_spaceflight
Aunque todavia no se ha lanzado nada.
