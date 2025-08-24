edición general
Los restaurantes que no dependen del turismo se mantienen con fuerza en Mallorca: “Hay sitios que han subido mucho los precios y ahora les repercute”

No hemos notado la bajada de clientes. Vamos con mucho cuidado con los precios: si en cinco años hemos subido un euro, hay sitios que han subido cinco. Y eso es lo que la gente mira".

Tontolculo #2 Tontolculo
en cinco años hemos subido un euro, hay sitios que han subido cinco.

Hay sitios que hab subido 5 euros… por plato, porque vaya precios manejan en algunos sitios
Amperobonus #1 Amperobonus
Han hecho una apuesta empresarial y han perdido. Que cierren el negocio o lo redirigan al público local con precios asequibles, porque es lo que el consumidor demanda :professor:
