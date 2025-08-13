Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista

La patronal del sector reconoce que se desprenden de empleados en plena temporada alta y los sindicatos achacan parte de su problema a unos precios que se califican de excesivos. El aviso parte del sindicato UGT a la vista del elevado número de trabajadores fijos-discontinuos de este sector que acuden a sus oficinas tras haber perdido su empleo durante el periodo de prueba, lo que además hace que no cobren ninguna indemnización, se trata de una tendencia que es confirmada por el vicepresidente de la patronal Restauración-CAEB.