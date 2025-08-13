Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista

La patronal del sector reconoce que se desprenden de empleados en plena temporada alta y los sindicatos achacan parte de su problema a unos precios que se califican de excesivos. El aviso parte del sindicato UGT a la vista del elevado número de trabajadores fijos-discontinuos de este sector que acuden a sus oficinas tras haber perdido su empleo durante el periodo de prueba, lo que además hace que no cobren ninguna indemnización, se trata de una tendencia que es confirmada por el vicepresidente de la patronal Restauración-CAEB.
| etiquetas: restaurantes , mallorca , reducción , plantilla , verano
"Les ha pasado a muchos establecimientos del ramo es que han encarecido su carta hasta el punto de haber ahuyentado a la clientela local, pero que también ha desincentivado a una parte de la extranjera que los visitaban y que tampoco está dispuesta a realizar según que desembolsos"
Las avaricia les ha jodido. La gente hace como 30 años atrás, turismo de bocadillo y tartera por que no les dá. y Como sigan exprimiendo mucha gente ni eso.
Son avaros hasta el punto que nadie quiere trabajar para ellos, ni los clientes gastarse ahí los dineros.....pero la culpa será del maldito Estado intervencionista y sus impuestos que son un robo, de la jubentú de ahora que no quiere trabajar, y de los clientes que no saben donde esta lo bueno y son unos ratas. Ah, y del chachachá. Pero nunca será culpa de ellos que ponen las condiciones laborales sobre la mesa "y si… » ver todo el comentario
• Perro Sanxe
• Ayuntamiento, autonomía, gobierno central ( en orden que más convenga)
• Clientes que no sabe apreciar lo que es bueno.
• Camareros muy caros y que quieren cumplir con la ley.
• Me tienen manía
• El perro se comió la carta del restaurante
• Los ecologistas que no paran de jalear lo del inexistente cambio climático y espantan a los clientes.
PD: Yo no he sido, el restaurante ya estaba roto cuando yo me hice cargo.
No tiene sentido, porque a nadie le molesta pagar la indemnización de un trabajador que ha estado menos de 45 días. ¿Qué son? ¿tres euros? ¿diez?