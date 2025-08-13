edición general
24 meneos
52 clics
Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista

Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista

La patronal del sector reconoce que se desprenden de empleados en plena temporada alta y los sindicatos achacan parte de su problema a unos precios que se califican de excesivos. El aviso parte del sindicato UGT a la vista del elevado número de trabajadores fijos-discontinuos de este sector que acuden a sus oficinas tras haber perdido su empleo durante el periodo de prueba, lo que además hace que no cobren ninguna indemnización, se trata de una tendencia que es confirmada por el vicepresidente de la patronal Restauración-CAEB.

| etiquetas: restaurantes , mallorca , reducción , plantilla , verano
20 4 0 K 291 actualidad
22 comentarios
20 4 0 K 291 actualidad
Comentarios destacados:        
#2 Alcalino
O sea: La burbuja ha explotado.
7 K 97
frg #5 frg
#2 Marejadas de mierda se esperan.
0 K 13
pepel #15 pepel
#2 Ahora sobran empleados cualificados.
0 K 17
Kasterot #3 Kasterot
Un plan sin fisuras:
"Les ha pasado a muchos establecimientos del ramo es que han encarecido su carta hasta el punto de haber ahuyentado a la clientela local, pero que también ha desincentivado a una parte de la extranjera que los visitaban y que tampoco está dispuesta a realizar según que desembolsos"

Las avaricia les ha jodido. La gente hace como 30 años atrás, turismo de bocadillo y tartera por que no les dá. y Como sigan exprimiendo mucha gente ni eso.
6 K 86
#7 omega7767
#3 pero que les quiten lo bailado
0 K 10
Jaime131 #1 Jaime131
Bajan el número de empleados, pero no se les habrá ocurrido bajar los precios.
5 K 65
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#1 Llevan años apuñalando al cliente y ahora se quejan porque la gente se harta de las cuchilladas...
7 K 92
#10 EISev
#6 el tema es que si las reservas de hotel y avión bajasen podrían haber contratado menos. Pero se han encontrado con que en vez de venir una semana a hotel y cenar en restaurante la mayoría de días, se compran latas o embutido en el supermercado y a tirar de bocadillo. Y el que está en aparthotel con cocina a precocinados.
3 K 44
The_Ignorator #16 The_Ignorator
#6 cliente y trabajadores: "no encontramos camareros"

Son avaros hasta el punto que nadie quiere trabajar para ellos, ni los clientes gastarse ahí los dineros.....pero la culpa será del maldito Estado intervencionista y sus impuestos que son un robo, de la jubentú de ahora que no quiere trabajar, y de los clientes que no saben donde esta lo bueno y son unos ratas. Ah, y del chachachá. Pero nunca será culpa de ellos que ponen las condiciones laborales sobre la mesa "y si…   » ver todo el comentario
4 K 49
Uge1966 #22 Uge1966
#16 No podía estar mejor dicho. {0x1f44c}
1 K 20
#18 IsraelEstadoGenocida
#1 He estado en Mallorca estos días y de lo que se quejan los hosteleros es de que los turistas no se gastan dinero en hostelería. Algo que ya se ha publicado algunas veces por aqui.
0 K 16
GEP_Gun #19 GEP_Gun
#1 ni la de subir salarios
0 K 8
Jaime131 #20 Jaime131
#19 En este caso creo que no tiene nada que ver. Si en un bar me piden 50€ por un botellín de cerveza, no entro aunque los camareros tengan sueldo de ministro.
0 K 11
ummon #8 ummon
Obviamente los culpables son:
• Perro Sanxe
• Ayuntamiento, autonomía, gobierno central ( en orden que más convenga)
• Clientes que no sabe apreciar lo que es bueno.
• Camareros muy caros y que quieren cumplir con la ley.
• Me tienen manía
• El perro se comió la carta del restaurante
• Los ecologistas que no paran de jalear lo del inexistente cambio climático y espantan a los clientes.

PD: Yo no he sido, el restaurante ya estaba roto cuando yo me hice cargo.
3 K 41
Catacroc #21 Catacroc
Ademas del evidente problema de los precios de los bares no olvidemos que al irse todo el dinero en alojamiento no queda mas para ir de terracitas. Pero menudo negocio estamos haciendo con los alquileres turisticos.
2 K 27
#9 tierramar
Los bajos salarios, la inflación, el paro, está obligando a reducir gastos a muchas familias. Y seguimos importando mano de obra esclava, para mantener los excedentes de mano de obra, y así mantener los sueldos y condiciones laborales a la baja.
1 K 15
MoussaZy #12 MoussaZy
comer y dejarse un ojo no sale a cuenta.
0 K 14
reithor #17 reithor
Vamos, que solo van a sacar rentabilidad con los alquileres air bnb. Con lo que subirán de precio, y los turistas acabarán yendo de camping. O yéndose a Capadocia.
0 K 11
#14 Abril_2025
Por ello, se está optando por rebajar la cifra de personas contratadas, aprovechando que los nuevos fijos discontinuos han de superar un periodo de prueba de 45 días para estabilizar su puesto de trabajo. Antes de cumplirse este plazo, el empresario puede liquidar esa relación laboral sin tener que desprenderse de un solo euro como indemnización, más allá de liquidar la parte proporcional de la plaga extra y el periodo vacacional que no se ha disfrutado, pero que supone un gasto mínimo, según se señala desde las organizaciones sindicales.

No tiene sentido, porque a nadie le molesta pagar la indemnización de un trabajador que ha estado menos de 45 días. ¿Qué son? ¿tres euros? ¿diez?
0 K 10
#11 Borgiano
Pay then more... ah, no que esto no va aquí, perdón.
0 K 8
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
rompieron el saco, la pregunta es...hay que remendar el saco? :popcorn:
0 K 8
#4 bibubibu
Que se jodan, precios de millonarios y ahora a llorar porque no llenan locales. Han reventado a la gallina.
0 K 7

menéame