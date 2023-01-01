edición general
La respuesta viral de Teresa Rodríguez a Abascal al hablar de Andalucía y la Mezquita de Córdoba

Desde la izquierda se fomenta que la Iglesia devuelva los espacios públicos. Ninguna religión debe tener derecho a ocupar espacio público, el que quiera un espacio de culto que se lo pague de su bolsillo. La iglesia ya disfruta de privilegios estatales y públicos, lo que no vamos a hacer es también concedérselo a otras confesiones, bastante complicado está siendo luchar contra la iglesia católica como alimentar otras. En el momento en que permitimos que la religión entre en la esfera publica, permitimos que obtengan poder político

#2 atrompicones
Después de tanto soportar el poder inmiscuyente y controlador de la iglesia católica seduciendo a niños y débiles, utilizando el interés de los poderosos, nos viene otra desde el fondo de los tiempos todavía mejor.
#1 tierramar *
En el momento en que permitimos que la religión entre en la esfera publica, permitimos que obtengan poder político . Esto lo podemos ver reflejado en el poder del Opus, la utilización de la religión evangelista por el PP y VOX en las ultimas elecciones,... www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta
Los cultos religiosos manejan masas a la hora de votar también
#6 tierramar
Los imanes son líderes religiosos y políticos; dando les espacios públicos y respaldo a la religión mususlmana, en realidad respaldamos el poder de los imanes. En la religion musulmana está ocurriendo lo mismo que en la católica: cada vez hay más descreid@s, pero temen el precio tan caro que pueden pagar si se independizan; si damos más poder a los imanes además de las consecuencias políticas, dificultamos el que los árabes que quieren integrarse en nuestra cultura lo hagan, sobre todo mujeres
Franco_Mastantuono #8 Franco_Mastantuono
La Mezquita es una iglesia, ergo la gente esestúpida si, aunque fuera una mezquita. Y estar de acuerdo con reverte no te convierte en facha automáticamente?
Nihil_1337 #3 Nihil_1337
Pues su excompañeros están apoyando que se utilicen los espacios públicos para usos religiosos varios y el laicismo ha desaparecido de todos los programas de la izquierda institucional. Así que no sé qué me cuenta.
Abcdefghijklm #4 Abcdefghijklm
#3 Hay que ir a saco a por la iglesia católica, las demás religiones se llevan calderilla. Y los únicos que lo tienen en sus programas son los partidos a la izquierda del PSOE
kosako #5 kosako
#3 Bueno no sé qué nos cuentas tú. Si pones tú mismo ex compañeros.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Lo que suelta es una imbecilidad a la que sólo le puede encontrar "lógica" la escoria de extrema derecha. Ni la constitución, ni nuestras leyes, ni nuestros compromisos internacionales o la misma pertenencia a la UE permiten la discriminación religiosa. A quien le apetezca hacerlo, lo que tiene que hacer es proponer los cambios necesarios para hacerlo legalmente, no decidir en base a criterios xenófobos qué leyes se aplican y cuales no.

Nihil_1337 #9 Nihil_1337 *
#7 Pasando por alto el ad hominem, Unamuno. El apoyo a los actos religiosos en los espacios públicos de cualquier religión desde una posición laica es lo que carece de toda lógica. En vez de aprovechar y hacer palanca para acabar con el uso religioso de los espacios públicos para cualquier religión nos dedicamos a apuntalarlos porque la iglesia católica patatas. Nunca he visto en mi vida tantos estulticia junta, de un lado y del otro, pero la del lado laico haciendole la cama a las abrahamicas se lleva la palma de oro en Cannes. xD

Recordemos también que la ley de bienestar animal redactada y aprobada por podemos excluía el maltrato animal ai era por motivos religiosos xD
