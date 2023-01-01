La respuesta viral de Teresa Rodríguez a Abascal al hablar de Andalucía y la Mezquita de Córdoba  

Desde la izquierda se fomenta que la Iglesia devuelva los espacios públicos. Ninguna religión debe tener derecho a ocupar espacio público, el que quiera un espacio de culto que se lo pague de su bolsillo. La iglesia ya disfruta de privilegios estatales y públicos, lo que no vamos a hacer es también concedérselo a otras confesiones, bastante complicado está siendo luchar contra la iglesia católica como alimentar otras. En el momento en que permitimos que la religión entre en la esfera publica, permitimos que obtengan poder político