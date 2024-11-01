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Respuesta a mis detractores (Francesca Albanese)

Los ataques contra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, se están intensificando por su inestimable labor de denuncia del genocidio que el IV Reich sionista, antes conocido como Israel, comete contra los palestinos con la connivencia y beneplácito del muy "democrático" Occidente y sus "valores". Ahora llega el turno de Francia, desde donde su ministro de Exteriores exige su dimisión tras su nuevo informe, de finales de marzo, sobre el mismo tema: el genocidio. Solo que en e

| etiquetas: respuesta a mis detractores , respuesta , genocidio , torturas , israel
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 soberao *
OJo a esto: "En efecto, Israel es el único país del mundo donde los niños son procesados sistemáticamente en tribunales militares".
Y no pasa nada, el único país del mundo donde pasa esto y encima un país que se supone "civilizado".
20 K 236
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
#3 Pero nada es suficiente para romper relaciones con ellos. Cosas de las reglas de no sé qué mundo libre.
8 K 114
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#3 #5 es aquí donde se viene a recordar que se autodenominan como el ejército más moral del mundo?
1 K 32
#13 Pitchford
#3 Bueno, solo procesan a los que no han matado antes de un tiro.
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Urasandi #6 Urasandi
Esta tia sí se merecía un Nobel de la paz de los de verdad.
18 K 217
charles_ton #11 charles_ton
#6 uno por cada año que Israel cometa Genocidio
0 K 6
Urasandi #16 Urasandi
#11 Francesca no había nacido cuando ya llevaban tiempo holocausteando.
0 K 11
cocolisto #2 cocolisto
Los ataques a la decencia y la honradez personificada en Francesca, por el gobierno y los medios en Francia son interminables.
De ser un país modélico en la faceta informativa, a ser una trinchera de la extrema derecha.
12 K 187
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Respuesta de Francesca Albanesa ahora que el ministro de Napoleón IV la ha emprendido con ella por denuncias el genocidio y las torturas de Israel.

"Anatomía de una difamación: Respuesta a mis detractores"

Durante más de dos años, mi mandato ha sido objeto de controversias cuidadosamente orquestadas y de creciente virulencia. El 8 de febrero, un miembro del parlamento francés me atacó personalmente basándose en declaraciones truncadas que me atribuían que Israel "es el

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12 K 150
charles_ton #10 charles_ton
Por favor, más seres humanos como Francesca Albaneses.
4 K 52
sotillo #4 sotillo
El IV Reich sionista en la Puerta del Sol en Madrid en contra de Albanese
3 K 47
Fernando_x #12 Fernando_x
Cuando el ataque a Gaza, ya muchos dijimos que después se expandirían a Cisjordania y más allá. Y teníamos razón. Es hora de que ya de una vez los sionistas reconozcan los hechos, aunque sea el estilo "ya está hecho y no se puede volver atrás".
2 K 41
#15 Pitchford
#12 Lo de Cisjordania ya empezó con la colonización, el apartheid, los abusos y la violencia en 1967. El mundo tendría que haber empezado a reaccionar entonces y no esperar a que cometieran un genocidio para empezar a moverse, poco todavía ciertamente.
2 K 42
BuckMulligan #14 BuckMulligan
Ciudadanía española para Francesca Albanese YA.
2 K 39
reithor #7 reithor
Anotopat de la dimaficcion, que diría el líder de la oposición.
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menéame