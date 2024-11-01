Respuesta a mis detractores (Francesca Albanese)

Los ataques contra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, se están intensificando por su inestimable labor de denuncia del genocidio que el IV Reich sionista, antes conocido como Israel, comete contra los palestinos con la connivencia y beneplácito del muy "democrático" Occidente y sus "valores". Ahora llega el turno de Francia, desde donde su ministro de Exteriores exige su dimisión tras su nuevo informe, de finales de marzo, sobre el mismo tema: el genocidio. Solo que en e
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Y no pasa nada, el único país del mundo donde pasa esto y encima un país que se supone "civilizado".
De ser un país modélico en la faceta informativa, a ser una trinchera de la extrema derecha.
"Anatomía de una difamación: Respuesta a mis detractores"
Durante más de dos años, mi mandato ha sido objeto de controversias cuidadosamente orquestadas y de creciente virulencia. El 8 de febrero, un miembro del parlamento francés me atacó personalmente basándose en declaraciones truncadas que me atribuían que Israel "es el
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