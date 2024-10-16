·
La respuesta marroquí al activismo saharaui: cárcel y represión
Marruecos no se somete a la inspección de ningún organismo. Amnistía Internacional no puede acceder a sus cárceles, donde los presos políticos saharauis denuncian torturas físicas y psicológicas.
marruecos
saharauis
actualidad
#1
YSiguesLeyendo
«Marruecos actúa sin ningún tipo de oposición por parte de ninguna autoridad que pueda vigilar si se respetan los derechos humanos..."
#3
Magog
Nuestros hijos de puta
#2
cocococo
A disfrutar de los reinados:
www.infobae.com/espana/2024/10/16/el-millonario-patrimonio-de-mohamed-
#4
pedromoralesnn_62a8fccf7
Es lo que tiene ser un satrapa, actúas como si todo fuese tuyo y encima estas protegido por ala y EEUU, que suerte
Que espabilen y hagan crecer económicamente a sus ciudadanos o tendrán y tendremos un problema
