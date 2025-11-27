edición general
Los responsables de ChatGPT culpan a un adolescente de su suicidio por hacer un “mal uso” de la IA

La compañía OpenAI responde a las acciones judiciales de la familia del joven, que acusa al robot conversacional de inducirle a quitarse la vida. Adam Raine, de 16 años, interrogó una y otra vez a la cuarta versión de ChatGPT por las formas de suicidio, las huellas que dejarían y las reacciones de sus padres. Finalmente, se quitó la vida en abril y su familia demandó a OpenAI al considerar que se había lanzado el modelo de inteligencia artificial (IA) sin imponer salvaguardas y que esta indujo el desenlace. Inicialmente, la compañía se.........

Sendas_Prevención #1 Sendas_Prevención
Estamos realizando un cuestionario en España para la prevención del suicidio.
Con el objetivo de poder enfocar las necesidades propias de la prevención.
Cuanta mayor difusión compartiendo, los datos serán más veraces.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

forms.gle/4p3svRMBo9N22uEj8
