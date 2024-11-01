Respondiendo a preguntas idiotas: ¿Por qué no se retiraron en Gaza si Israel avisó de los ataques? [HEMEROTECA]  

La afirmación de Tom Connell de Sky News Australia, que sugiere que Israel había advertido a los civiles para que se retiraran antes de los ataques, es digna de la contestación que recibe. La población palestina en Gaza se encuentra en una situación desesperada, con infraestructuras críticas destruidas, bloqueos que limitan su acceso a servicios esenciales y ataques que dificultan la movilidad.